В ДТП с пьяным водителем пострадало 13 детей из Тувы

Троих детей госпитализировали с серьезными травмами ФОТО: МВД

В Туве накануне произошло серьезное ДТП, в котором пострадало 13 детей. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

Как сообщают в МВД, в больницу доставили 16 пассажиров автобуса,13 из которых несовершеннолетние, также водителя и пассажира иномарки.

Глава Тувы, Шолбан Кара-Оол написал на своей страничке в соцсетях, что водитель легкового автомобиля был пьян, также как и его пассажир. Обоих госпитализировали.

Из 13 пострадавших детей в больнице оставили только троих в возрасте 10-12 лет с сотрясением головного мозга. Угрозы жизни и здоровью школьников нет.

Руководитель региона поручил минздраву взять на особый контроль здоровье госпитализированных детей, а за теми детьми, которых отпустили домой установить медицинское наблюдение.

Следственно-оперативная группа МВД продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.