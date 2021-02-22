«Пернатый криминал»: в Якутии наглый ворон преследует машины ради еды ФОТО: скрин с видео

В Якутии ворон резко выделился среди своих пернатых собратьев. Птица научилась добывать себе пропитание нехитрым способом – тормозит фуры, садится перед машиной и ждет, когда ей вынесут еду. Как долго промышляет птаха, автор ролика не сказал, но, по всей видимости, это не первый трюк. Уж больно хорошо отработана последовательность действий.

Люди, находящиеся в салоне машины, снимали, как ворон демонстративно маячит перед лобовым стеклом, «сигналит» хвостом и крыльями, что нужно остановиться. Наконец, добившись своего, наглый ворон усаживается на снег и ждет. Водитель за кадров ищет, чем бы задобрить птицу, находит и отправляется, кормить ее. Съев «пайку», пернатый улетает восвояси.

Пользователи соцсети отметили сообразительность ворона и пожелали, что проезжающие автолюбители не оставят птицу голодной. Некоторые шутливо назвали ситуацию «пернатым криминалом», а кто-то и вовсе сравнил ворона с гаишником.

К слову, ворон – может и единственный настолько изобретательный пернатый. Среди животных также встречаются оригинальные «личности». Например, на Камчатке сивучи регулярно совершают набеги на рыбные предприятия совершенно не стесняясь людей, а в Хабаровском крае тигры похищали из частных подворий собак. Не так давно, 19 февраля, стая белых медведей преследовала КАМАЗ военной части. Чем военный грузовик привлек к себе большое количество полярных животных - неизвестно. Комментаторы больше склонялись к тому, что водитель перевозил пищевые отходы.