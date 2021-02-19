Стая белых медведей устроила нападение на КАМАЗ в Якутске

Медведям очень понравился КАМАЗ Скриншот: instagram.com/yakutsk_novosti/

Выход белых медведей к людям в Якутии - довольно обыденное явление. Проголодавшиеся мишки на Севере частенько забираются в людские поселения в надежде поживиться чем-нибудь съестным. В этот раз всё произошло по той же схеме, правда животные добрались до одной из военных частей.

На страницах соцсетей появился видеоролик, где хорошо видно стаю полярных животных, активно пытающихся ограбить военную машину. Белые медведи довольно долго сопровождали грузовик. Но одним эскортом дело не ограничилось.

Особо бесстрашные животные пытались запрыгнуть в него на ходу, цеплялись лапами и даже “подталкивали” его, смешно идя на двух задних конечностях. Некоторых членов стаи больше интересовала кабина и человек, находящийся внутри. Они внимательно изучали её и трогали лапами.

Военная машина в такой компании выехала за пределы зданий, но медведи от него не отставали. А за воротами к ним еще присоединились собаки.

Чем военный грузовик привлек к себе такое большое количество полярных животных - неизвестно. Но в комментариях к ролику пользователи все больше склоняются к тому, что водитель перевозил пищевые отходы, чей запах очень привлекателен для голодных белых мишек.