Об этом на встрече с депутатами горсовета и красноярскими общественниками заявил глава города Сергей Ерёмин. Мероприятие было организовано в преддверии большого и статусного события – Третьей Всемирной зимней спартакиады инвалидов. Спортивные состязания состоятся в начале марта. Как отмечает Сергей Ерёмин, честь провести их в Красноярске – символ того, что усилия по созданию в городе безбарьерной, доступной и по-настоящему универсальной среды не остаются незамеченными.– Мы много делаем для благоустройства парков, скверов, – говорит Сергей Ерёмин. –Делаем шаг за шагом.Недавно на Ярыгинской набережнойпоявился первый пандусы с элементами смотровой площадки. Много работаем над модернизацией транспорта. В новой школе на Пашенномдети с инвалидностью уже могут быть вовлечены во все процессы образования. Несколько лет подбираемся к реализации проекта для слепых и слабовидящих людей «Тактильный сквер Светлый».Это недешёвый проект, пока ищем на него деньги, будем делать точечные локации. Когда тема появляется в повестке, находятся и возможности для её реализации. Самое трудное – сделать первый шаг, он самый тяжёлый. Но комфортная среда – капитал будущих поколений.Глава города отметил, что единомышленниками в вопросах создания универсальной среды постепенно становятся и предприниматели, они откликаются на просьбы людей с инвалидностью сделать доступными аптеки и магазины.Большое внимание уделяется созданию универсальной среды и при ремонте городских улиц, упор делается на безбарьерность пешеходных переходов, остановочных павильонов, тротуаров на улицах и во дворах. При этом без контроля этих работ со стороны самих маломобильных людей невозможно предусмотреть все нюансы. Поэтому качество выполнения проектов контролируют общественники и депутаты.Вопросы формирования инклюзивной территории Красноярска, устранения замечаний и предложений, которые возникают у жителей, - всё это находится под постоянным контролем Красноярского городского Совета депутатов. С инспекторскими поездками на объекты благоустройства регулярно выезжает депутат Наталья Каптелинина. Она на собственном опыте проверяет, насколько удобно организована среда на улицах, на которых проводится ремонт, в парках, скверах, достаточно ли понижены бордюры, комфортно ли передвигаться на коляске по пандусам и спускам, построенным специально для маломобильных людей, как организована доступная среда в школах и детских садах.– За последнее время в Красноярске произошли разительные перемены, - говорит Наталья Каптелинина. – Мы видим повсеместное понижение бордюрного камня, в городе установлено большое количество специальных светофоров для слабовидящих людей. Отрадно, что и предприниматели приближаются к тому, чтобы создаватьбезбарьерную среду.Подрядчики ремонтных работ уже с пониманием относятся к нашим проверкам, идут нам навстречу. Сегодня мы понимаем, что мы нужны, важны, к нам прислушиваются. Конечно, случаются ещё эксцессы. Поэтому инвалидов надо привлекать на всех этапах реализации важных городских проектов. Нам повезло с Красноярском, можно говорить, что у нас город в парке, надо теперь сделать так, чтобы парк был в городе.На встрече с главой города Наталья Каптелинина обратила внимание на такую значимую деталь, без которой любая безбарьерная среда останется некомфортной. Это удобные для всех людей туалеты во всех общественных пространствах. Такие кабинки стоят порядка двух – двух с половиной миллионов, но если устанавливать один – два больших туалета в год, решить задачу будет проще. «Такие мелочи делают город действительно комфортным», - считает Наталья Каптелинина.