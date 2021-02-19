Полицейские задержали мужчину, бросившего петарду в автомобиль спикера горсовета Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские задержали мужчину, бросившего петарду в автомобиль спикера горсовета Красноярска Натальи Фирюлиной. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Его подозревают в хулиганских действиях

Ранее сообщалось, инцидент случился сегодня, 19 февраля 2021 года. Сообщение об этом поступило в дежурную часть МУ МВД России «Красноярское». Из поступивших данных было ясно, что неизвестный в Центральном районе, а точнее у здания городской администрации, где находится Горсовет бросил в сторону машины председателя. При этом пока не ясно – то целились не конкретно в машину председателя, а в первую попавшуюся, хотя может быть именно автомобиль Филюриной и был целенаправленным предметом. Сообщалось, что никто из людей в происшествии не пострадал.

Происшествие случилось на глазах у сотрудников красноярского Госсовета. Так, Екатерина Меньковская, начальник информационно-аналитического отдела, рассказала редакции «КП в Красноярске», что не сразу было ясно: то ли взрыв был, то ли удар.

- Наталия Вячеславовна приехала на работу на служебной машине, остановились у крыльца администрации. И тут со стороны подбежал молодой человек и что-то бросил в машину. К счастью, в машину не попал, никто не пострадал – ни водитель, ни Наталия Вячеславовна. Сейчас она работает, занимается своими обычными делами, все хорошо, - рассказала Екатерина Меньковская.

Отметим также, что сотрудники полиции уже проводят все необходимые следственные действия. Им предстоит выяснить мотивы злоумышленника, обстоятельства и причины, предшествовавшие совершению преступления.

На сегодняшний день уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Хулиганство». В этом случае мужчина рискует лишиться свободы на срок до семи лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

То ли взрыв, то ли удар: в Красноярске неизвестный бросил зажженную пиротехнику в машину председателя Горсовета

Со стороны подбежал молодой человек и что-то бросил в машину. К счастью, в машину не попал, никто не пострадал – ни водитель, ни Наталия Вячеславовна (подробнее)

В Красноярске пироманы закидали здание мэрии бутылками с коктейлем Молотова

В Красноярске два пиромана закидали здание администрации города бутылками с горючей смесью. Видео с камеры уличного наблюдения, установленной на крыльце мэрии, появилось на популярном телеграмм-канале BAZA, затем в группе «Жесть Красноярска» во ВКонтакте. Случилось все в ночь со 2 на 3 марта, после открытия Универсиады (подробнее).