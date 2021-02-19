Число привитых от коронавируса в Красноярском крае на 19 февраля 2021 года: как проходит вакцинация

Число привитых от коронавируса в Красноярском крае на 19 февраля 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае министр здравоохранения Борис Немик рассказл о том, как проходит в регионе вакцинация от коронавируса. В регионе сформировалась положительная динамика - освобождается коечный фонд, а оказание плановой медицинской помощи почти полностью восстановлено. Рассказываем о числе привитых от коронавируса в Красноярском крае.

В Красноярском крае работают 79 пунктов вакцинации. Первым компонентом вакцины привито 26,4 тысячи человек, оба компонента получили уже 10,2 тысяч человек. К марту 2021 в Красноярском крае поставки вакцины увеличатся до 20 тысяч прививок в неделю.

В регионе стабилизируется ситуация с коронавирусом, в январе большинство отделений в БСМП вернулись к профильной работе. В ковидном госпитале на базе больницы осталось 425 коек, но в случае роста числа заболевших, отделения снова будут перепрофилированы.

За время пандемии коронавируса системой здравоохранения было приобретено:

- 574 аппарата искусственной вентиляции легких,

- 42 единицы лабораторного оборудования,

- 11 аппаратов УЗИ,

- 130 кислородных концентраторов,

- 17 рентген-аппаратов,

- 9 томографов,

- 90 «Скорых».