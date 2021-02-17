Фото снегопада в Красноярске 17 февраля 2021: покой дорожникам только снится

Машины за ночь сильно завалило снегом. Фото: Мария ЛЕНЦ Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск начало накрывать снежным покровом еще со вчерашнего вечера. Как результат – сегодня утром жители города утопают в сугробах, пытаясь выбраться из домов, стоят в длительных пробках по пути на работу и не могут сесть в автобусы из-за их переполненности. Дорожная техника на улицах краевого центра пока замечена не была. Показываем фото снегопада в Красноярске 17 февраля 2021.

Их пришлось откапывать Фото: Мария ЛЕНЦ

Читатели рассказывают, что в общественном транспорте полнейший аврал – несмотря на то, что люди выходят из автобусов и троллейбусов, попасть туда просто невозможно. Также отмечается малое количество маршрутного транспорта – вместо небольшого ожидания, многие дожидались нужного им автобуса 30-40 минут.

Многие очень рады такой погоде. На улице тепло и снежно Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава города Сергей Ерёмин в своём инстаграме просит горожан отнестись с понимаем к нынешней ситуации, ведь за ночь выпало практически 50% от нормы месячных осадков.

За день может выпасть месячная норма осадков Фото: Мария ЛЕНЦ

В такую погоду водителям и пешеходам нужно быть внимательнее и гораздо осторожнее. Автомобилистам строго рекомендуется соблюдать скоростной режим, а пешеходам адекватно оценивать ситуацию вокруг них.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Аномальное потепление продержится сегодня целый день. За окном в дневное время ожидаются комфортные 0…+1,а к вечеру постепенно начнет холодать. Температура опустится до отрицательных величин, но морозов не будет. Синоптики прогнозируют всего -4 градуса. Лёгкие заморозки после плюсовой температуры и мокрого снега грозят голедицей и серьезными пробками на дорогах.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Дорожники убирают снег на Высотной Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

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- Похоже с утра автобусы не все вышли, или застряли в пробках. За полчаса всего три прошли, и все такие, что не войти. Хотя обычно они каждые три-пять минут через мою остановку ходят. У нас половина сотрудников опоздали в офис, сейчас пишем объяснительные, - рассказала корреспондентам "КП-Красноярск" жительница города Екатерина. (Подробнее)