- Современные технологии позволяют нам оперировать возрастных пациентов, используя малотравматичные методики. Но каково же было наше удивление, когда мы поняли, что Павлу Ефимовичу 101 год! – рассказывает заведующий отделением № 2 Федерального кардиоцентра Красноярска доктор медицинских наук Эдуард Иваницкий.Вот уж поистине уникальный случай для красноярских кардиохирургов. Пациент пришел на прием в поликлинику кардиоцентра и пожаловался: вот уже несколько недель у него слабость, ноги отекают, одним словом, неважно себя чувствует. Ему назначили обследование. Оказалось, у электрокардиостимулятора, который ему имплантировали в 2010 году и который все это время работал безупречно, теперь просто истощилась батарея.Назначили новую операцию, чтобы заменить ЭКС на новый. Она прошла успешно. Даже более чем – уже на следующий день пациента можно было выписывать домой. Но врачи решили подстраховаться: все-таки такой почтенный возраст, надо бы несколько дней понаблюдать. Но с постели встать разрешили.- Как только Павлу Ефимовичу после операции разрешили вставать с кровати, он первым делом побрился, привел себя в порядок. Стал подшучивать и над нами, и над собой. Он же всегда на позитиве, а это тоже помогает при лечении, – поделилась лечащий врач пациента кардиолог Александра Прокопенко.Нового кардиостимулятора хватит еще на 10 лет. Так что почтенному долгожителю еще жить и жить в окружении своих детей, внуков и правнуков. Добавим, что во время Великой Отечественной войны он работал на Красноярском машиностроительном заводе, делал снаряды и орудия для фронта. Затем трудился водителем автобуса. И всегда смотрел на жизнь с оптимизмом – это и есть главный секрет его долголетия, говорит он.Ну, а в Кардиоцентре прокомментировали этот случай так:- В последние годы у кардиохирургов значительно увеличилось количество возрастных пациентов – тем, кому за 80 лет. Современные технологии позволяют с хорошим результатом оперировать самую тяжелую категорию пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Будем жить»: в Красноярске выписали 101-летнюю пациентку, победившую коронавирусМедсестра, укутанная в коронавирусный «скафандр», выкатила из дверей госпиталя на кресле свою необычную пациентку. Точнее бывшую пациентку. Первыми бабушка увидела перед собой свою внучку Татьяну и правнука Сашу с цветами. И тут же невнятно проворчала: почему, мол, внучка без маски (подробнее).