«Будем жить»: в Красноярске выписали 101-летнюю пациентку, победившую коронавирус

В Красноярске выписали 101-летнюю пациентку, победившую коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

Медсестра, укутанная в коронавирусный «скафандр», выкатила из дверей госпиталя на кресле свою необычную пациентку. Точнее бывшую пациентку. Первыми бабушка увидела перед собой свою внучку Татьяну и правнука Сашу с цветами. И тут же невнятно проворчала: почему, мол, внучка без маски.

- Надеваю, надеваю, вот видишь - надела, - смеется женщина.

Тут бабушка увидела толпу журналистов, встречающих ее. И сначала опешила, потом прищурилась и заулыбалась:

- Сейчас я вам спою, - сказала она и начала, - «Сердце, тебе не хочется покоя»… - Дальше запамятовала. Но напоследок произнесла всем окружающим, - Лучше вам сюда не попадать. Будем жить.

За бабушкой приехала ее внучка Людмила Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что за судьбой долгожительницы Людмилы Герасимовны Щелкуновой много дней следят все красноярцы, после того, как стало известно, что она заразилась коронавирусом. Только представьте: бабушке 101 год, она из дома с самой весны не выходила, и вдруг откуда-то инфекция.

- Бабушка возрастная, а болезнь очень тяжелая, - рассказывает внучка Татьяна Ставицкая. – Она у нас крепкая, ведет здоровый образ жизни, почти не принимает никаких лекарств. Но сами понимаете – возраст. Мы переживали, что это может закончиться печально для нашей семьи. Но мы надеялись: что врачи отнесутся к ней по-особенному, с заботой, что она выздоровеет. Так и получилось, наши ожидания оправдались. Мы счастливы. Когда доктор сказал мне, что она поправляется, меня эмоции захлестнули от радости. Представляю, что там доктор услышал от меня.

Людмила Ставицкая признается: очень боялись, но верили врачам Фото: Мария ЛЕНЦ

Людмила Герасимовна провела на лечении 12 дней. Сначала было тяжело – дышала с трудом, целый день проспала. Родные переживали, вдруг продуло ее – бабушка ведь любит сидеть возле открытой форточки, дышать свежим воздухом. Насторожило, что температуры не было и она потеряла аппетит, а ведь он у нее всегда хороший. Решили на всякий случай сделать ей тест. И тот оказался положительным. Четыре дня Людмилу Герасимовну лечили в инфекционном госпитале БСМП, подняли ей показатели по сатурации. А потом направили в Краевой госпиталь ветеранов долечиваться, здесь есть специалисты-геронтологи, которые как раз и специализируются на возрастных пациентах. По словам доктора пневмонии у нее было.

Прощаясь с молодежью, Людмила Герасимовна помахала рукой: "Будем жить" Фото: Мария ЛЕНЦ

Трудно уберечься, когда вокруг пандемия. Болеет помощница, которая ухаживала за ней. И один из правнуков. Но, к счастью, долгожительница благополучно возвращается домой. Первым делом – хорошая ванна. Потом чай с тортом, что-то горячее на обед. А вообще бабушка любит все: и рыбку, и чипсы. Лекарства только не любит, она даже давление понижает по советам, которые узнала в газете «ЗОЖ». Доктора ругаются, что она таблетки не пьет, а она упрямится.

- Мы сами поражаемся ее стойкости, - рассказывает внучка Татьяна. – Она пережила и тиф, и раскулачивание, и войну, и дистрофию. И даже потерю своих детей. Это ее закалило. Она и сейчас открытая, добродушная, с ней охотно общаются, даже незнакомые люди.

Она человек – история. Согласно записи в церковной книге, она родилась 1 сентября 1919 года в глухом таежном селе Жербатиха Курагинского района. В младенчестве пережила эпидемию сыпного тифа, который свирепствовал в 1920-21 годах в Сибири. В 1931 году семью раскулачили за то, что отец Герасим Щелкунов «до 1930 года торговал красными товарами, имел собственный магазин, имел жатку, косилку, конные грабли, нанимал батраков». Семью просто выслали из села в Томскую область, все имущество забрали в колхоз. Семья три недели шла пешком в неизвестность. Потом, правда, спустя несколько десятков лет, отца реабилитировали.

Фото из метрической книги. Семейный архив

Она уже стала матерью троих детей, когда решила учиться – экстерном на педагога. Половину своей жизни посвятила преподаванию – была лаборантом в Красноярском педагогическом институте, лично работала с академиком Леонидом Киренским – «отцом» красноярской науки и основателем Института физики СО РАН в Красноярске.

Потомки Людмилы Герасимовны: было трое детей, к сожалению, всех она уже похоронила. Четверо внуков, одного тоже нет. Семь правнуков и четверо праправнуков. С мужем прожили вместе более полувека, он ушел из жизни в 90-х годах. Так что она – вдова фронтовика, ветеран труда. Пережила и тиф, и дистрофию, и амнезию, и даже отравлению ртутью. И перед коронавирусом не спасовала. Бабушка до сих пор в твердом уме и памяти, помогает дельным советом, читает стихи и рассказывает интереснейшие истории из своей жизни.

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- Мы с весны берегли нашу бабушку, старались не навещать ее. Только по телефону по очереди звонили ей чуть ли ни каждый день. Опасались, что через нас она подхватит эту инфекцию, вдруг мы принесем с улицы. Но все равно не уберегли. 24 ноября ее увезли в БСМП с подозрением на коронавирус. А через два дня пришел результат теста – положительный, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск Антон Фейтельберг (подробнее).