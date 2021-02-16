В Красноярском крае масочный режим в самом разгаре и снимать это ограничение пока никто не планирует, - и медики категорически не рекомендуют этого делать. На территории региона эта антиковидная мера действует уже довольно давно – губернатор ввел обязательно ношение масок 12 мая 2020 года. С тех пор жители края обязаны носить средства индивидуальной защиты во всех общественных местах, в транспорте и на его остановках, в такси, в лифтах и на парковках.Нарушителю заданного порядка грозит вполне серьезное наказание – штраф за отсутствие или неправильное ношение маски составляет до 30 000 рублей физическому лицу, а юридическому аж до 300 000 рублей.Корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск пояснили в администрации Красноярска, что из-за отсутствия или неправильного ношения СИЗ (средство индивидуально защиты – прим.ред.) в отношении жителей возбуждается дело об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», которое затем рассматривается в районном суде, где и будет определена сумма штрафа. Составить такой протокол может только сотрудник полиции или Росгвардии.Казалось бы, за 9 месяцев «жесткого ограничения» пора уже привыкнуть к тому, что маска должна быть везде с собой и, входя в какое-либо помещение, её нужно натянуть на нос. Но человеческий фактор никто не отменял, да и «противников» системы в Красноярске тоже хватает. Поэтому, как рассказывает в беседе один из нарушителей масочного режима, в суде выстраивается «километровая очередь» из «жаждущих» заплатить штраф.Как же весь этот процесс происходит? Понятное дело, что когда маски нет совсем, то тут уже наказания сложно избежать. Но ведь когда СИЗ болтается на подбородке, то его можно надеть и сделать вид, будто так и было.Но не все так просто. Тонкостями этого процесса с редакцией поделился красноярец, которого дважды штрафовали за нарушение антиковидных мер.- Первый раз это произошло на остановке в ноябре 2020 года. Я приготовил маску для того, чтобы надеть её на остановке, но заговорился и забыл это сделать. Увидев на горизонте свой автобус, я надел маску, но тут подошли сотрудники полиции и сообщили о том, что будут составлять протокол за нарушение превентивных мер. Когда я сказал, что нахожусь в маске, то мне показали несколько фото, где хорошо видно моё лицо без средства защиты. Также на снимках стояли дата и время с разницей в несколько минут. Наверное, это сделано для того, чтобы не говорили, мол, засняли, пока грязную маску на чистую менял. Судя по кадру, фотографии были сделаны из-за угла магазина. Полицейских я в тот момент не видел, хотя очень четко смотрю в их сторону.Так я получил свой первый протокол. Суд назначил мне штраф в размере 1000 рублей. Второй раз меня таким же образом сфотографировали в магазине. Я спустил маску и легкомысленно про неё забыл. Как результат – еще один штраф, но сумма уже было 3000 рублей. В суде предупредили, что третье нарушение будет расцениваться как намеренное и злостное, а штрафные санкции будут выше.После оформления документов сотрудником полиции проходит некоторое время и приходит «письмо счастья», где оповещают о дате и место проведения судебного заседания. В первый раз я даже думал, что про меня уже забыли и штрафа не будет. Но нет, письмо все же дошло. Два раза я попадался в разных частях города, поэтому суды были назначены по месту выявления нарушения - в Железнодорожном и Кировском районах.Сам процесс проходит довольно быстро, больше ждешь своей очереди. В коридорах находится довольно много нарушителей именно масочного режима, которых вызывают пофамильно.Когда пришел мой черед, то меня позвали в зал суда, пояснили, в чем обвиняют, представили доказательства нарушения, и судья озвучила наказание. Во время процесса еще проводят воспитательную беседу, но сильно не ругают, больше это происходит в шуточной форме. На втором процессе с меня взяли обещание, что больше нарушать не буду и отпустили оплачивать штраф.Напоминаем, что в Красноярске активно проверяются общественные места и остановки транспорта на соблюдение ковидных мер. За вторую неделю февраля были выписаны 122 протокола о нарушении масочного режима и проведено несколько сотен бесед.