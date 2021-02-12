Пульмонолог назвала четыре причины, по которым не стоит пока массово отменять масочный режим

Два региона – Чечня и Удмуртия, отменили обязательное ношение масок, теперь это носит рекомендательный характер. Стоит ли другим регионам следовать этому примеру и что врачи думают об отмене режима? Об этом рассказала главный внештатный специалист-пульмонолог, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 с курсом ПО в КрасГМУ, Ирина Демко.- Понимаю, что многие уже устали от масок, хочется их скорее снять. Мужчины перестали бриться, женщины – красить губы... Но, считаю, очень рано еще говорить о массовой отмене обязательного масочного режима.Первая причина: Да, коронавирусная обстановка в Красноярском крае и в целом по стране выравнивается, заболевающих сейчас почти на треть меньше, чем во время пика в октябре-ноябре прошлого года, когда уровень инфицирования был на самом высоком уровне с начала пандемии. Но тем не менее, ситуация с ковидом остается стабильной – количество пациентов достаточно большое, многие из них находятся в реанимации и на ИВЛ. Поэтому я категорически против того, чтобы сейчас отменить масочный режим.Вторая: маски – это защита, работающая на две стороны. Она помогает защищаться не только от окружающих, но и окружающим от возможности инфицирования.Третья причина – сезонность! Сейчас, с февраля по март, идет пик ОРВИ и гриппа. Поэтому масочный режим еще и препятствует распространению респираторных вирусов. Соответственно, снижает в этом плане нагрузку на медицинские учреждения, и так работающие подчас на пределе возможностей.И четвертая – психологическая. Масочный режим напоминает нам всем о том, что не нужно расслабляться. Опасность сохраняется среди нас. Если сейчас разрешить жителям края снять маски, то может показаться, что мы вновь вернулись к обычной жизни. Мы станем реже мыть руки, чаще посещать общественные места с большим скоплением людей и совершенно забудем о мерах предосторожности.Я работаю в пульмонологии, это передовая, можно сказать , в борьбе с коронавирусом. Осматриваю лично тяжелых пациентов, прошедших через реанимацию и осложнения. Те, кто смог выжить – они настолько благодарны медикам, так смотрят в глаза, что их чувства физически ощущаются через очки и защитный костюм. Наши реаниматологи, которые видели не одну сотню сложных случаев, говорят о том, что такой сложной дыхательной недостаточности, как сейчас при ковиде, они не наблюдали. Вокруг случаи, когда нечем дышать и даже не спасают аппараты ИВЛ, когда постоянно появляются пневмотораксы (опасное скопление воздуха в плевральной полости легких – прим.ред.), когда даже самые высокоэффективные методы не помогают.Тут еще важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Да, факторы риска, возраст тоже влияет на течение заболевания. Но молодые тоже умирают. Правильно не лечатся, к врачам не обращаются, а дыхательная недостаточность развивается буквально в течение нескольких часов. Наступает цитокиновый шторм (воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, и иммунитет начинает атаковать собственные ткани и клетки. Довольно часто приводит к гибели организма – прим.ред.), когда уже нечем дышать, чувство страха и потеря сознания. Скорая помощь привезет такого пациента уже на ИВЛ.Маски не только нельзя отменять, надо следить, чтобы их правильно носили. Если все станут носить средства защиты как положено, вовремя их менять, а не так, что у некоторых маска болтается на подбородке, и не закрывает органы дыхания, то получится не только удержать рост заболеваемости ковида, но и избежать вспышки ОРВИ и гриппа, которая всегда сопровождается большим количеством пневмоний. В свою очередь это все сопряжено с риском увеличения летальных исходов.Напомним, что по последним данным, Красноярский край перешагнул порог в 59 тысяч зараженных ковидом с начала пандемии. За прошлые сутки подхватили инфекцию 240 человек и 15 пациентов погибли.