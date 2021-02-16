В Красноярске за неделю выявили еще 122 противника масочного режима Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за вторую неделю февраля было зафиксировано еще 122 случая нарушения масочного режима. В администрации города рассказали: с 8 по 14 февраля рабочие группы (в их состав входят специалисты мэрии, сотрудники полиции и Росгвардии) проверяли соблюдение масочного режима в торговых объектах, на остановках общественного транспорта и на предприятиях общепита.

Всего успели охватить 521 объект, большая часть – это торговые точки, 392. Плюс 115 остановок. И 14 кафе. Нарушения нашли на 165 объектах. В большинстве случаев хватало сделать замечание гражданам, поговорить с ними – и они доставали маски, вопрос был исчерпан. Но были и такие, на которых пришлось составлять административные протоколы, а затем отправлять их на административную комиссию, которая и определит размер штрафа. Таких, повторяем, 122 человека.

По суммам штрафов: для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.