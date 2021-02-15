Утром 15 февраля красноярцы пожаловались на запахи, которые почувствовали во многих районах города: дымка пахнет гарью, углем. Людям с проблемами легких трудно дышать. По информации проекта Nebo.Live, датчики показывают, что наиболее загрязненными местами в Красноярске являются улицы Копылова, Карла Маркса, Юности, Весны, Павлова, Шевченко, проспект Свободный, поселок Удачный, Черемушки, Северный, частный сектор Покровки и Солонцов.А что скажут на это официальный источник – Центр мониторинга окружающей среды. Ольга Филатова, начальник отдела информации:- По данным Центра мониторинга есть данные наблюдений, сделанные в 1 час ночи и 7 часов утра. Отмечается превышение по взвешенным частицам и по диоксиду азота в центре города, на посту № 3. И в Железнодорожном районе на посту наблюдения № 21. Превышение не более 1,5 ПДК, то есть от 1,1 до 1,4 предельно допустимой концентрации.Почему так происходит? Тут все просто: атмосферное давление понизилось, отяжелевший дым вместе с выхлопами опускается вниз. Отсюда и неприятные запахи гари. И, кстати, не стоит грешить исключительно на котельные города. Основной вклад в загрязнение атмосферы Красноярска вносят полмиллиона автомобилей (это данные прошлого года, сейчас их наверняка больше).В апреле 2020 года наш город невольно принял участие в вынужденном эксперименте. Вспомните: из-за коронавируса объявили нерабочий месяц, самоизоляция, улицы опустели, на дорогах – только редкие автобусы и автомобили. Но при этом все крупные промышленные предприятия работают, котельные подают тепло в полном режиме. Но небо над Красноярском было чистым, как никогда. Делайте выводы.Между деломДобавим, что по международной системе оценки качества воздуха и загрязнения атмосферы Красноярску (на 14:00 по местному времени) Красноярску присвоили коэффициент AQI 579. То есть город на 15 февраля возглавил рейтинг загрязненности, оставив позади пакистанский город Лахор, индийскую столицу Дели и непальский Катманду. Однако добавим, что рейтинг этот не претендует на 100% достоверность.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭкологическое чудо: как коронавирус 2020 разогнал смог над одним из самых грязных городов страныЗеленый, зеленый, зеленый, зеленый: ежедневные показатели загрязнения атмосферного воздуха уже третью неделю выдают по Красноярску фантастические данные. Научный центр СО РАН; Центр мониторинга окружающей среды гидромета; датчики проекта Красноярск.Небо; частные лаборатории – как сговорились, маркируют разные районы города не оставляющим сомнения цветом. Зеленым или голубым (у кого как), означающим только одно: воздух в Красноярске который день чист! (подробнее).