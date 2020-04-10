Экологическое чудо: как коронавирус 2020 разогнал смог над одним из самых грязных городов страны

Зеленый, зеленый, зеленый, зеленый: ежедневные показатели загрязнения атмосферного воздуха уже третью неделю выдают по Красноярску фантастические данные. Научный центр СО РАН; Центр мониторинга окружающей среды гидромета; датчики проекта Красноярск.Небо; частные лаборатории – как сговорились, маркируют разные районы города не оставляющим сомнения цветом. Зеленым или голубым (у кого как), означающим только одно: воздух в Красноярске который день чист!

Скрин системы пониторинга воздуха Красноярский научный центр СО РАН

Жители правого берега могут помахать рукою на противоположный, левому. На знаменитом «Бигбене» в центре города можно издалека увидеть время.

А тот, кто въезжает на машине в Красноярск по трассе, не начинает с непривычки задыхаться, проскакивая под растяжкой «Добро пожаловать в Красноярск!». Невероятно, но факт: режим самоизоляции из-за коронавируса за две недели сделал то, чего не удавалось годами: очистил воздух в городе, который на всю страну прославился своими режимами «черного неба». И это, можно сказать, момент истины, с которым просто не поспоришь.

Закаты без смога - прекрасныФото: Антон БИБЕР

Предприятия работают, автомобили стоят

«Крайними» традиционно принято считать промышленные предприятия. (Кстати, активисты-экологи, еще в прошлом году активно собирающие митинги «за чистое небо», требующие усилить контроль за промышленными предприятиями, сейчас почему-то молчат. Не в том смысле, что надо продолжать протесты, но хоть бы так же громко порадовались – дышится-то как!). Наивный вопрос – коронавирус-коронавирусом, но ведь предприятия работают? Как говорят, авторитетно, - Сергей Толмачев, депутат Заксобрания Красноярского края, зампредседателя парламентского комитета по природным ресурсам и экологии:

Сергей Толмачев, депутат Заксобрания Красноярского края. Фото: А. Бурмистров

- А потому что именно автомобильный транспорт дает, по разным оценкам от 30 до 40% загрязнений атмосферного воздуха в крупных городах (в миллионном Красноярске на сегодняшний день – 460 000 автомашин). Он находится на первом месте. Угольная энергетика – от 20 до 25%. Промышленные предприятия – столько же, как и энергетика. Их нельзя исключать из «антивклада» в экологическую составляющую, но давайте признаем – обычные машины приносят больший вред! Еще момент - касается промышленных предприятий, то, кстати, их легче всего контролировать, - как только, к примеру, объявляют режим НМУ (неблагоприятных метеусловий), проверяющие органы прежде всего идут к ним. На третьем месте – частный сектор и «прочие», - неучтенные источники (вроде небольших частных производств и так далее). Если вы захотите жить в идеально чистом экологическом месте, выход только строить дом где-нибудь в тайге и запитывать энергией от реки или солнца. Но это, вы понимаете, утопия... А если серьезно, то, что показала нынешняя ситуация с очистившимся небом – сигнал, как минимум, к тому, что нужно пересаживаться с автомобиля на менее вредный для экологии транспорт. Кстати, имея под боком вторую по мощности ГЭС в России, можно было бы уже давно перевести Красноярск на электрическое отопление и пересесть на электрический транспорт. Мы упускаем шанс быть самым экологически чистым городов в мире.

Красноярская ГЭСФото: Мария ЛЕНЦ

«Больной» вопрос: Сколько промышленных предприятий вообще осталось в городе?

В качестве творческого отступления:

...Помню 1989 год, когда я (корреспондент Елена Серебровская) только приехала в Красноярск из поселка Большая Ирба и поступила в институт. В середине сентября первокурсников в обязательном порядке отправили на «Столбы» - знакомиться с достопримечательностью. Оттуда, с возвышенности, я впервые увидела панораму города и... густой, сизый смог, который повис прямо над домами, над Енисеем. Машин было мало, но высокие заводские трубы дымили почти во всех районах. В 90-х ведущие предприятия стали закрываться один за другим. И когда я слышу слова, что Красноярск из-за промышленных выбросов как никогда за всю историю близок к экологической катастрофе, мне хочется спросить: «Вы откуда приехали? Или память отшибло?».

Видите смог?Фото: Мария ЛЕНЦ

- Экология в городе – это комплекс всего, - говорит Михаил Сашко, руководитель НПО «Прогресс» (специалист в области строительства и прочности зданий и сооружений). - Транспорт (а максимальное загрязнение сейчас выдает именно он), плотность застройки. Посмотрите, вырастают целые микрорайоны, а как должен продуваться город? Представьте, что Енисей - это специфическая труба, и чем плотнее застройка вдоль берега, тем труднее пропустить через эту трубу всю скопившую в воздухе грязь. Что касается предприятий... То, увы, сколько их осталось сейчас в Красноярске? Действующих – мизер от того, что было. Давайте вспомним, что больше всего загрязнял воздух химпром: завод медицинских препаратов, химкомбинат «Енисей», целлюлозно-бумажный комбинат – их уже нет. Как нет «Сибтяжмаша», «Крастяжмаша», Комбайнового. Многие предприятия с вредным производством вынесены за черту города, например, нефтебазы. Так что объективно – первый загрязнитель это транспорт.

Михаил СашкоФото: Мария ЛЕНЦ

И все же, насущное - выбросы ТЭЦ?

- Город находится в низине, рядом с незамерзающим и парящим зимой Енисеем. Это создает пароводяную крышку на высоте 100-150 метров, плохо рассеиваются все без исключения выбросы, - говорит директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель. - Все три ТЭЦ СГК в Красноярске имеют необходимое природоохранное оборудование, Но общая ситуация в городе, связанная со снижением скорости ветра практически вдвое (!) за последние 10 лет, требует модернизации нашего оборудования. Выход, и у нас эта работа ведется, - сокращение числа низких труб (до 100 метров) в городе. До 2024 года планируется замещение 28 неэффективных угольных котельных, которые, как правило, имеют низкие трубы и устаревшие фильтры, а на некоторых фильтров нет совсем. Жители будут переведены на теплоснабжение от ТЭЦ СГК, две из них уже оснащены электрофильтрами, это ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а ТЭЦ-1 проходит экологическую модернизацию, результатом которой станет обновление природоохранного оборудования, а выбросы сократятся на 25% к 2024 году.

Взрыв трубы на ТЭЦ-1. Фото: СГК

(*Сибирская генерирующая компания» (СГК) – производитель тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям, на долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири, - прим. Ред.).

Экологическая тема – самый короткий путь, чтобы дойти до мозгов

Политолог Александр Чернявский:

- Понятно, что за один день проблему экологии не решишь, и доживем ли мы до этого светлого мига, не уверен. Речь не об этом. Город Минусинск* - там вообще предприятий нет, но при этом он регулярно попадает во всевозможные антирейтенги, в том числе и мировые. И там на самом деле проблема в чем, там очень большая площадь частного сектора. В начале марта на сессии Заксобрания выступал Андрей Первухин, мэр этого города, и очень интересную вещь сказал: с началом мусорной реформы люди в частном секторе, чтобы лишнего не платить, начали сжигать в печах что попало. Из-за мусорной реформы усугубилась экологическая ситуация. Минусинск яркий пример, что нельзя все скидывать на местных властей, это первый момент.

Александр Чернявский, политологФото: Мария ЛЕНЦ

Второй, что касается зеленых и экологов, то я полагаю, там хватает искренних людей, которые борются и сражаются за чистое небо.

Митинг за чистое небо в КрасноярскеФото: ИВАНОВА Диана

Безусловно, есть люди, которые сидят «на зарплате», но дело в том, что мы свечку не держали, обвинять никого не можем, понятно, что эти деньги в официальных ведомостях не проходят.

Данные за январь 2020. Проект: Красноярск.Небо

Мы видим битву разных группировок, того же самого зеленого движения, кто-то пытается свалить все на алюминщиков, а кто-то свалить все на энергетиков. При желании, если кто-то хочет с этим разобраться, конфликты видны, в этом плане это не секрет. Все самые острые пики приходятся на митинги, и все-таки к организаторам этих митингов вопросы есть.

Данные за февраль 2020. Проект: Красноярск.Небо

Абсолютно понятно, что экология - удобный просто информационный повод, чтобы устроить политическую, скажем, атаку. Еще в 90-е годы на экологической теме начали подниматься некоторые политики (сейчас они благополучно забыты), то есть у нас уже 30 лет экологическая тема с каких-то разных ракурсов возникает и еще долго будет использоваться для поднятия или обрушивание чьего-то рейтинга.

Почему экологическая тема - она такая выгодная?

Прежде всего, речь идет о реальных проблемах, которые волнуют массово людей. Есть определенная система ценностей, один из главных факторов, который волнует практически каждого - это здоровье и безопасность. Даже взять пример с коронавирусом. Когда речи заходит о здоровье и безопасности друзей, детей, близких, безусловно, это народ цепляет. Это самые короткий путь, чтобы дойти до мозгов.

Данные за март 2020. Проект: Красноярск.Небо

Финансовая составляющая - это отдельная тема, тема большого, крупного бизнеса. Экология - это же дело дорогостоящее. То есть понятно, что для кого-то экология это лишние затраты, для тех же самых предприятий металлургических. А для кого-то, кто производит это оборудование - это деньги. Поэтому все эти битвы, которые возникают, публичные слушания и так далее, это только, как говорят, верхушка айсберга.

Данные за апрель 2020. Проект: Красноярск.Небо

Лично мое мнение - то что антропогенное воздействие на город есть - это доказанный факт, и мало у кого вызывает сомнения. И можно от всего отказаться, промышленности, транспорта и прочее. Мы конечно можем получить чистое небо и чистую воду, но вопрос в другом, так и с голоду, простите, можно умереть.

Пробки в Красноярске - обычное дело.Фото: Мария ЛЕНЦ

ДРУГАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

...А экологи против

Сергей Михайлюта, эколог:

- Вы обратили внимание, какой ветер у нас дул большую часть дней с начала режима самоизоляции? 3 – 5 – 8 метров в секунду. При таких условиях сдувает большую часть загрязнений, которые скапливаются исключительно из-за высоких промышленных выбросов. Автомобили, имеют минимальный вклад в загрязнении атмосферного воздуха. И только при определенных погодных условиях это может как-то отразиться. Уже доказано и принято всеми членами научного сообщества и экспертами о том, что основной вклад в загрязнение воздуха и в нанесении вреда здоровью человечества, имеют плохо отрегулированные индустриальные выбросы и производители тепла. Мы сделали интересную работу: взяли метеорологическую модель, заложили туда все крупные ТЭЦ и посмотрели, как дымовые факелы от них раздуваются по территории города. И изменится ли картина при увеличении высоты трубы на ТЭЦ до 270 метров. И вот что получилось: при низкой высоте дыма до 600 метров он будет рассеваться, а при высоте дыма после 600 метров все загрязнение будет возвращаться назад.

Утро 6 февраля 2020 года. КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ

В ТЕМУ

*Как город без единого производства стал самым грязным в стране

Самая удивительная история приключилась в сентябре 2019 года с маленьким Минусинском – патриархальным городком на юге Красноярского края, эдакой «большой деревней», где очень мало машин, и нет ни единого промышленного производства.

Минусинск к своему изумлению оказался на первом месте в антирейтинге самых грязных городов страны, опубликованном, ни много ни мало, Минприроды России. Наряду с «постоянщиками» – крупными промышленными центрами, которые традиционно попадают на первые строки подобных антирейтингов, чьи экологические проблемы известны всей стране: Красноярск, Норильск, Новокузнецк, Чита, Иркутск...

Минусинск. Фото: администрация Минусинска

Но Минусинск, всю жизнь славившийся только традиционным фестивалем «минусинский помидор» (здесь выращивают самые большие и сладкие томаты в России)?! К слову, к Минусинску «прицепились» и похожие города – Абакан, столица Хакасии, Кызыл.

А все просто.

- Для специалистов ничего удивительного в том, что Абакан оказался в списке, равно как и Минусинск с Кызылом, нет, - раскрыла секрет начальник Центра мониторинга окружающей среды Среднесибирского УГМС Наталья Шленская. - Что касается городов, которые якобы случайно в него попали, - они довольно регулярно туда попадают. В Минусинске, например, действительно, грязный воздух – там у жителей печное отопление, город расположен в котловине, как и Кызыл. Абакан не в котловине, но и там грязно, в основном из-за печного отопления. Вот и ответ на ваш вопрос.