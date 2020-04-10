2020-04-10T17:12:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Экологическое чудо: как коронавирус 2020 разогнал смог над одним из самых грязных городов страны

В Красноярске люди впервые дышат свежим воздухом и фотографируют синее небо
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕкатерина ТЕКОЦКАЯ
Поделиться:
Чистое небо!Чистое небо!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Зеленый, зеленый, зеленый, зеленый: ежедневные показатели загрязнения атмосферного воздуха уже третью неделю выдают по Красноярску фантастические данные. Научный центр СО РАН; Центр мониторинга окружающей среды гидромета; датчики проекта Красноярск.Небо; частные лаборатории – как сговорились, маркируют разные районы города не оставляющим сомнения цветом. Зеленым или голубым (у кого как), означающим только одно: воздух в Красноярске который день чист!

Скрин системы пониторинга воздуха Красноярский научный центр СО РАН

Скрин системы пониторинга воздуха Красноярский научный центр СО РАН

Жители правого берега могут помахать рукою на противоположный, левому. На знаменитом «Бигбене» в центре города можно издалека увидеть время.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А тот, кто въезжает на машине в Красноярск по трассе, не начинает с непривычки задыхаться, проскакивая под растяжкой «Добро пожаловать в Красноярск!». Невероятно, но факт: режим самоизоляции из-за коронавируса за две недели сделал то, чего не удавалось годами: очистил воздух в городе, который на всю страну прославился своими режимами «черного неба». И это, можно сказать, момент истины, с которым просто не поспоришь.

Закаты без смога - прекрасны Фото: Антон БИБЕР

Закаты без смога - прекрасныФото: Антон БИБЕР

Предприятия работают, автомобили стоят

«Крайними» традиционно принято считать промышленные предприятия. (Кстати, активисты-экологи, еще в прошлом году активно собирающие митинги «за чистое небо», требующие усилить контроль за промышленными предприятиями, сейчас почему-то молчат. Не в том смысле, что надо продолжать протесты, но хоть бы так же громко порадовались – дышится-то как!). Наивный вопрос – коронавирус-коронавирусом, но ведь предприятия работают? Как говорят, авторитетно, - Сергей Толмачев, депутат Заксобрания Красноярского края, зампредседателя парламентского комитета по природным ресурсам и экологии:

Сергей Толмачев, депутат Заксобрания Красноярского края. Фото: А. Бурмистров

Сергей Толмачев, депутат Заксобрания Красноярского края. Фото: А. Бурмистров

- А потому что именно автомобильный транспорт дает, по разным оценкам от 30 до 40% загрязнений атмосферного воздуха в крупных городах (в миллионном Красноярске на сегодняшний день – 460 000 автомашин). Он находится на первом месте. Угольная энергетика – от 20 до 25%. Промышленные предприятия – столько же, как и энергетика. Их нельзя исключать из «антивклада» в экологическую составляющую, но давайте признаем – обычные машины приносят больший вред! Еще момент - касается промышленных предприятий, то, кстати, их легче всего контролировать, - как только, к примеру, объявляют режим НМУ (неблагоприятных метеусловий), проверяющие органы прежде всего идут к ним. На третьем месте – частный сектор и «прочие», - неучтенные источники (вроде небольших частных производств и так далее). Если вы захотите жить в идеально чистом экологическом месте, выход только строить дом где-нибудь в тайге и запитывать энергией от реки или солнца. Но это, вы понимаете, утопия... А если серьезно, то, что показала нынешняя ситуация с очистившимся небом – сигнал, как минимум, к тому, что нужно пересаживаться с автомобиля на менее вредный для экологии транспорт. Кстати, имея под боком вторую по мощности ГЭС в России, можно было бы уже давно перевести Красноярск на электрическое отопление и пересесть на электрический транспорт. Мы упускаем шанс быть самым экологически чистым городов в мире.

Красноярская ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская ГЭСФото: Мария ЛЕНЦ

«Больной» вопрос: Сколько промышленных предприятий вообще осталось в городе?

В качестве творческого отступления:

...Помню 1989 год, когда я (корреспондент Елена Серебровская) только приехала в Красноярск из поселка Большая Ирба и поступила в институт. В середине сентября первокурсников в обязательном порядке отправили на «Столбы» - знакомиться с достопримечательностью. Оттуда, с возвышенности, я впервые увидела панораму города и... густой, сизый смог, который повис прямо над домами, над Енисеем. Машин было мало, но высокие заводские трубы дымили почти во всех районах. В 90-х ведущие предприятия стали закрываться один за другим. И когда я слышу слова, что Красноярск из-за промышленных выбросов как никогда за всю историю близок к экологической катастрофе, мне хочется спросить: «Вы откуда приехали? Или память отшибло?».

Видите смог? Фото: Мария ЛЕНЦ

Видите смог?Фото: Мария ЛЕНЦ

- Экология в городе – это комплекс всего, - говорит Михаил Сашко, руководитель НПО «Прогресс» (специалист в области строительства и прочности зданий и сооружений). - Транспорт (а максимальное загрязнение сейчас выдает именно он), плотность застройки. Посмотрите, вырастают целые микрорайоны, а как должен продуваться город? Представьте, что Енисей - это специфическая труба, и чем плотнее застройка вдоль берега, тем труднее пропустить через эту трубу всю скопившую в воздухе грязь. Что касается предприятий... То, увы, сколько их осталось сейчас в Красноярске? Действующих – мизер от того, что было. Давайте вспомним, что больше всего загрязнял воздух химпром: завод медицинских препаратов, химкомбинат «Енисей», целлюлозно-бумажный комбинат – их уже нет. Как нет «Сибтяжмаша», «Крастяжмаша», Комбайнового. Многие предприятия с вредным производством вынесены за черту города, например, нефтебазы. Так что объективно – первый загрязнитель это транспорт.

Михаил Сашко Фото: Мария ЛЕНЦ

Михаил СашкоФото: Мария ЛЕНЦ

И все же, насущное - выбросы ТЭЦ?

- Город находится в низине, рядом с незамерзающим и парящим зимой Енисеем. Это создает пароводяную крышку на высоте 100-150 метров, плохо рассеиваются все без исключения выбросы, - говорит директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель. - Все три ТЭЦ СГК в Красноярске имеют необходимое природоохранное оборудование, Но общая ситуация в городе, связанная со снижением скорости ветра практически вдвое (!) за последние 10 лет, требует модернизации нашего оборудования. Выход, и у нас эта работа ведется, - сокращение числа низких труб (до 100 метров) в городе. До 2024 года планируется замещение 28 неэффективных угольных котельных, которые, как правило, имеют низкие трубы и устаревшие фильтры, а на некоторых фильтров нет совсем. Жители будут переведены на теплоснабжение от ТЭЦ СГК, две из них уже оснащены электрофильтрами, это ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а ТЭЦ-1 проходит экологическую модернизацию, результатом которой станет обновление природоохранного оборудования, а выбросы сократятся на 25% к 2024 году.

Взрыв трубы на ТЭЦ-1. Фото: СГК

Взрыв трубы на ТЭЦ-1. Фото: СГК

(*Сибирская генерирующая компания» (СГК) – производитель тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям, на долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири, - прим. Ред.).

Экологическая тема – самый короткий путь, чтобы дойти до мозгов

Политолог Александр Чернявский:

- Понятно, что за один день проблему экологии не решишь, и доживем ли мы до этого светлого мига, не уверен. Речь не об этом. Город Минусинск* - там вообще предприятий нет, но при этом он регулярно попадает во всевозможные антирейтенги, в том числе и мировые. И там на самом деле проблема в чем, там очень большая площадь частного сектора. В начале марта на сессии Заксобрания выступал Андрей Первухин, мэр этого города, и очень интересную вещь сказал: с началом мусорной реформы люди в частном секторе, чтобы лишнего не платить, начали сжигать в печах что попало. Из-за мусорной реформы усугубилась экологическая ситуация. Минусинск яркий пример, что нельзя все скидывать на местных властей, это первый момент.

Александр Чернявский, политолог Фото: Мария ЛЕНЦ

Александр Чернявский, политологФото: Мария ЛЕНЦ

Второй, что касается зеленых и экологов, то я полагаю, там хватает искренних людей, которые борются и сражаются за чистое небо.

Митинг за чистое небо в Красноярске Фото: ИВАНОВА Диана

Митинг за чистое небо в КрасноярскеФото: ИВАНОВА Диана

Безусловно, есть люди, которые сидят «на зарплате», но дело в том, что мы свечку не держали, обвинять никого не можем, понятно, что эти деньги в официальных ведомостях не проходят.

Данные за январь 2020. Проект: Красноярск.Небо

Данные за январь 2020. Проект: Красноярск.Небо

Мы видим битву разных группировок, того же самого зеленого движения, кто-то пытается свалить все на алюминщиков, а кто-то свалить все на энергетиков. При желании, если кто-то хочет с этим разобраться, конфликты видны, в этом плане это не секрет. Все самые острые пики приходятся на митинги, и все-таки к организаторам этих митингов вопросы есть.

Данные за февраль 2020. Проект: Красноярск.Небо

Данные за февраль 2020. Проект: Красноярск.Небо

Абсолютно понятно, что экология - удобный просто информационный повод, чтобы устроить политическую, скажем, атаку. Еще в 90-е годы на экологической теме начали подниматься некоторые политики (сейчас они благополучно забыты), то есть у нас уже 30 лет экологическая тема с каких-то разных ракурсов возникает и еще долго будет использоваться для поднятия или обрушивание чьего-то рейтинга.

Почему экологическая тема - она такая выгодная?

Прежде всего, речь идет о реальных проблемах, которые волнуют массово людей. Есть определенная система ценностей, один из главных факторов, который волнует практически каждого - это здоровье и безопасность. Даже взять пример с коронавирусом. Когда речи заходит о здоровье и безопасности друзей, детей, близких, безусловно, это народ цепляет. Это самые короткий путь, чтобы дойти до мозгов.

Данные за март 2020. Проект: Красноярск.Небо

Данные за март 2020. Проект: Красноярск.Небо

Финансовая составляющая - это отдельная тема, тема большого, крупного бизнеса. Экология - это же дело дорогостоящее. То есть понятно, что для кого-то экология это лишние затраты, для тех же самых предприятий металлургических. А для кого-то, кто производит это оборудование - это деньги. Поэтому все эти битвы, которые возникают, публичные слушания и так далее, это только, как говорят, верхушка айсберга.

Данные за апрель 2020. Проект: Красноярск.Небо

Данные за апрель 2020. Проект: Красноярск.Небо

Лично мое мнение - то что антропогенное воздействие на город есть - это доказанный факт, и мало у кого вызывает сомнения. И можно от всего отказаться, промышленности, транспорта и прочее. Мы конечно можем получить чистое небо и чистую воду, но вопрос в другом, так и с голоду, простите, можно умереть.

Пробки в Красноярске - обычное дело. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пробки в Красноярске - обычное дело.Фото: Мария ЛЕНЦ

ДРУГАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

...А экологи против

Сергей Михайлюта, эколог:

- Вы обратили внимание, какой ветер у нас дул большую часть дней с начала режима самоизоляции? 3 – 5 – 8 метров в секунду. При таких условиях сдувает большую часть загрязнений, которые скапливаются исключительно из-за высоких промышленных выбросов. Автомобили, имеют минимальный вклад в загрязнении атмосферного воздуха. И только при определенных погодных условиях это может как-то отразиться. Уже доказано и принято всеми членами научного сообщества и экспертами о том, что основной вклад в загрязнение воздуха и в нанесении вреда здоровью человечества, имеют плохо отрегулированные индустриальные выбросы и производители тепла. Мы сделали интересную работу: взяли метеорологическую модель, заложили туда все крупные ТЭЦ и посмотрели, как дымовые факелы от них раздуваются по территории города. И изменится ли картина при увеличении высоты трубы на ТЭЦ до 270 метров. И вот что получилось: при низкой высоте дыма до 600 метров он будет рассеваться, а при высоте дыма после 600 метров все загрязнение будет возвращаться назад.

Утро 6 февраля 2020 года. Красноярск Фото: Мария ЛЕНЦ

Утро 6 февраля 2020 года. КрасноярскФото: Мария ЛЕНЦ

В ТЕМУ

*Как город без единого производства стал самым грязным в стране

Самая удивительная история приключилась в сентябре 2019 года с маленьким Минусинском – патриархальным городком на юге Красноярского края, эдакой «большой деревней», где очень мало машин, и нет ни единого промышленного производства.

Минусинск к своему изумлению оказался на первом месте в антирейтинге самых грязных городов страны, опубликованном, ни много ни мало, Минприроды России. Наряду с «постоянщиками» – крупными промышленными центрами, которые традиционно попадают на первые строки подобных антирейтингов, чьи экологические проблемы известны всей стране: Красноярск, Норильск, Новокузнецк, Чита, Иркутск...

Минусинск. Фото: администрация Минусинска

Минусинск. Фото: администрация Минусинска

Но Минусинск, всю жизнь славившийся только традиционным фестивалем «минусинский помидор» (здесь выращивают самые большие и сладкие томаты в России)?! К слову, к Минусинску «прицепились» и похожие города – Абакан, столица Хакасии, Кызыл.

А все просто.

- Для специалистов ничего удивительного в том, что Абакан оказался в списке, равно как и Минусинск с Кызылом, нет, - раскрыла секрет начальник Центра мониторинга окружающей среды Среднесибирского УГМС Наталья Шленская. - Что касается городов, которые якобы случайно в него попали, - они довольно регулярно туда попадают. В Минусинске, например, действительно, грязный воздух – там у жителей печное отопление, город расположен в котловине, как и Кызыл. Абакан не в котловине, но и там грязно, в основном из-за печного отопления. Вот и ответ на ваш вопрос.

Абакан также оказался в списке самых грязных Фото: Мария ЛЕНЦ

Абакан также оказался в списке самых грязныхФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве от коронавируса умер пенсионер, который, не зная о диагнозе, пошел в аптеку и потерял сознание
Пожилого мужчину скорая доставила в больницу с серьезными травмами головы и с высокой температурой. Спустя пару дней пришли и результаты анализов: диагноз COVID-19 подтвердился
«Я и так вижу - у вас не корона!»: Некоторым заболевшим теста на СOVID-19 приходится добиваться угрозами
«Комсомолка» попыталась разобраться, почему в России нет поголовного тестирования на коронавирус? Не хватает тестов, лабораторий? Или пока всеобщее тестирование и не нужно
Пасхальные службы в Красноярске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать
Рассказываем, как пройдут пасхальные службы в Красноясрке в период коронавируса. Губернатор края и митрополит просят красноярцев оставаться дома и не приходить в храмы на Пасху
Новости 24
Дочь маршала Конева требует вернуть памятник отцу на родину
В России увеличили максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
Жена актера Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Красноярцам рассказали, спасет ли от «короны» блокатор вирусов
В Красноярске продают телекомпанию «Афонтово»
Новые чувствительные тесты на коронавирус привезли в Красноярск
Продавцам и врачам в Красноярске выдают каски от коронавируса
Количество зараженных коронавирусом в Туве на 10 апреля 2020 года: подтверждено 9 случаев
Самоизоляция и дистанция. Корейские врачи рассказали, как бороться с коронавирусом
В общежитии СФУ выявили коронавирус
После смертельного наезда Audi на 16-летнего подростка в Абане возбуждено уголовное дело
МЧС: служащий из Красноярска, заразивший коронавирусом многодетную семью в Туве, у нас не работает
Режим самоизоляции, введенный в Красноярском крае, не влияет на качество работы Богучанской ГЭС
У врача скорой в Сосновоборске подозревают коронавирус