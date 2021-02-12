В Красноярском горсовете на заседании постоянной комиссии по охране окружающей среды обсудили неудовлетворительное состояние берега острова Татышев. Эта тема находится под пристальным вниманием депутатов более года. Речь идёт о территории, расположенной на северной части острова, со стороны Абаканской протоки, вблизи от Октябрьского моста. Берег размывает течением и талыми водами, что, по мнению народных избранников, создаёт угрозу безопасности для людей и инфраструктурных объектов. Здесь много гуляющих, место популярно среди рыбаков, а рядом проходит автомобильная дорога. Весной прошлого года депутаты обратились в департамент городского хозяйства администрации города и министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края с просьбой проверить, насколько опасна ситуация. Участок обследовали специалисты, приняли решение, что его лучше закрыть ограждением, чтобы никто не пострадал. А министерство экологии включило участок в перечень наблюдений за состоянием дна, берегов и водоохранных зон водных объектов на 2020 год.Сейчас департамент городского хозяйства готовит документы для подачи заявки на субсидию, деньги нужны для разработки проектно-сметной документации на укрепление берега. Однако, как пояснил на комиссии по охране окружающей среды руководитель департамента Алексей Фоминых, для получения средств из бюджетов краевого или федерального уровня у города должны быть трёхлетние результаты наблюдений за состоянием берега, а их пока нет.– Разрушение береговой линии носит естественный характер и происходит уже давно, - говорит Алексей Фоминых. – С мая доступ людей на территорию ограничен, проводится еженедельный мониторинг состояния. Понять, какие меры нужно принять для укрепления берега, и разработать ПСД, можно будет лишь по результатам наблюдений.По словам Фоминых, ситуация не столь плачевна, нынешнее состояние берега сопоставляли с космическими снимками территории начала 2000-х, границы острова изменились менее чем на метр. Оценили и примерную стоимость проектно-сметной документации. Однако, как пояснила на заседании замминистра экологии Ольга Чернышева, шансы на получение субсидии невелики – в крае слишком много объектов, состояние которых несёт реальную угрозу жилым домам, а на острове Татышев таких нет. Тем не менее, депутаты считают, что решать вопрос с укреплением берега нужно как можно быстрее, ведь рядом с ним проходит оживлённая автодорога. Кроме того, даже если сейчас участок не опасен, через год – два, когда завершится срок необходимого для субсидии наблюдения, он может стать аварийным и тогда денег потребуется значительно больше.По итогам заседания комиссии было решено направить в администрацию письмо с просьбой заняться решением этой проблемы, не дожидаясь субсидий из вышестоящих бюджетов.– Для получения федеральной субсидии нужен трёхлетний мониторинг, наблюдение ведётся, но депутаты выразили обеспокоенность, что угроза может возникнуть и раньше, - говорит председатель постоянной комиссии Андрей Модестов. – Мы предложили не дожидаться этой эфемерной субсидии – не понятно, будет она или нет, обратились к администрации города с просьбой предусмотреть возможность составления ПСД за счёт средств городского бюджета уже в этом году. Во втором квартале вернёмся к этому вопросу, посмотрим состояние берега в период таяния снега, организуем выездное заседание комиссии, чтобы своими глазами увидеть, есть ли угроза.