Красноярский парк флоры и фауны – поистине одна из достопримечательностей нашего прекрасного города, явление для Красноярска знаковое и очень показательное. Сегодня «Роев ручей» входит в число лучших зоопарков страны, растет и развивается, впереди много грандиозных планов… Кажется, что «Роев ручей» был в Красноярске всегда. На самом деле, по сравнению со многими мировыми зоопарками, парк флоры и фауны в Красноярске один из самых молодых, в прошлом году он отметил свое 20-летие.Большинство экскурсий в парке начинается с рассказа о том, как создавался и строился «Роев ручей», и рассказ этот – о Петре Ивановиче Пимашкове. Именно благодаря ему на рубеже веков в конце девяностых, начале двухтысячных, когда многие города попросту выживали, Красноярск рос и развивался. Петр Иванович рассказывал:– Когда мы начинали работать, то исходили из установки: Красноярск – лучший город. И не в России, а в мире. Ставили перед собой такие задачи, которые могли показаться по меньшей мере странными, несвоевременными. А тогда, напомню, была середина 90-х. Учителя, к примеру, три месяца как не получали зарплату. В городе дефицит тепла и практически прекратилось строительство… Какие, спрашивается, в такое время можно было решать проблемы по благоустройству? Справиться бы с тем, что «горит». Но мы, разгребая ворох текущих проблем, все равно ставили задачи на дальнюю перспективу, создавали город, в котором хочется жить. У нас был яркий девиз: «Город, устремленный в будущее».Один из показателей «комфортного проживания» в городе - наличие зоопарка, места общения с природой, животными. Любимый всеми горожанами «живой уголок» имени доктора Айболита, основанный Еленой Александровной Крутовской, который знали и любили многие поколения красноярцев, закрывается: нет финансирования. Вот тут-то и появилась идея создания зоопарка, и, конечно же, – лучшего. Зоопарк стал настоящей «народной» стройкой. Предприятия, организации, крупный и малый бизнес вносили свою лепту в создание парка.Вот как вспоминает об этом Петр Иванович:- Мы начали возводить парк в непростом 1999 году, после очередного кризиса. Был единственный вариант — взяться всем миром методом народной стройки. Красноярцы по природе своей оптимисты. Стройка была всенародной, тысячи красноярцев приходили и чем могли помогали, это, конечно, и силы давало, уверенность, что все у нас получится. Меня критиковали и критиковали здорово: «У нас для людей много чего не хватает, а вы здесь начали решать задачи стройки зоопарка». Помогали строить все. Предприниматели, особенно строители – хотел бы подчеркнуть личный вклад Александра Сергеевича Горностаева, Саркиса Алексановича Мурадяна, Разима Магамаровича Абасова, Николая Петровича Справцева.Меньше года ушло на строительство, уже в августе 2000 года «Роев ручей» распахнул двери для посетителей. Ко дню официального открытия в парке было «прописано» 80 животных. Основу коллекции составили питомцы живого уголка со Столбов, многих привезли из ближайших зоопарков. Сейчас тут насчитывается около 10 000 экземпляров животных. Поскольку «Роев ручей» не только зоопарк, но и парк флоры и фауны, здесь собраны не только представители животного мира, но еще и растительного. Придя сюда, вы увидите более 800 видов растений и можете прогуляться по восточному саду, побывать в английском и французском парковых уголках. Сейчас «Роев ручей» — единственный зоопарк за Уралом, где содержатся жирафы, пингвины, шимпанзе и многие другие виды экзотических животных. Во многом – благодаря Петру Ивановичу.Город продолжал расти и развиваться, вместе с ним развивался и любимый горожанами зоопарк. Строятся новые вольеры, в парк прибывают новые животные. Интерес к «Роеву ручью» настолько велик, что многие считали за честь подарить Красноярскому зоопарку животное. Дрессировщики Запашные, мэр Москвы Юрий Лужков. Самого первого белого медведя - Седова парку подарил Александр Геннадиевич Хлопонин, медвежонка приобрели в Ленинградском зоопарке.Со временем строятся акватеррариум, вольерные комплексы для экзотических животных – антилоп, зебр, строится уникальный комплекс для жирафов… Глава города Петр Пимашков тогда лично поставил задачу сделать красноярский зоопарк лучшим в России. И пообещал красноярцам, что в парке флоры и фауны «Роев ручей» будут жирафы. Планируется беспрецедентная для зоопарков экспедиция в Африку, за животными. Чтобы осуществить задуманное, в течение года велась переписка с ЮАР, подготовка вольеров и сбор внебюджетных средств. Деньги на покупку и доставку африканских животных помогли собрать бизнесмены Красноярска. Событие незаурядное, ведь тогда в нашей стране жирафов можно было увидеть только в Московском зоопарке. Сказано – сделано, организована экспедиция в Южно-Африканскую Республику.- Когда я спросил у одного из помощников Петра Ивановича, а что если вдруг что-то не получится, то мне было сказано так: лучше тогда вам остаться в Африке. Мы привезли более 30 видов животных, и это была сверхдальняя и сверхпродолжительная экспедиция. Особенно перелет! Никто в мире и тем более в России этого не делал. Африка неблагоприятная территория с точки зрения ветеринарии, и первым условием российских ветеринаров был 30-дневный карантин. Пока мы не провели все процедуры и не прошли карантин, нас не выпустили из ЮАР и не дали разрешения на ввоз животных в Россию, —вспоминает Николай Кулаков, работавший в то время директором парка.Из воспоминания сотрудников: «На часах 23.00, но в «Роевом ручье» все бурлит. Вот-вот к парку подойдут фуры с экзотическими животными. Приезд как строго засекреченная операция. До последней минуты неизвестно, когда заокеанских гостей подвезут к воротам. Со стороны все напоминает визит президента: дорога перекрыта, кортеж сопровождает около десяти милицейских автомобилей. Первым в ворота парка заезжает фургон с высокими ящиками внутри - жирафы. Вторыми идет грузовик с антилопами и зебрами, потом завозят африканскую живность помельче. А затем завозят мелких африканских обитателей. Следить, чтоб все прошло гладко, прибыл лично мэр Красноярска - Петр Пимашков. За всю историю зоопарка — это самый массовый завоз животных в парк - в контейнерах почти семьдесят новых питомцев. Обстановка нервная, съемки запрещают. Фуры разгружали у самого большого вольера в парке».Еще одним чудом для всех красноярцев и гостей города стало открытие акватеррариума площадью 4 тыс. м2. С большими аквариумами, которые вмещают 180 тонн воды. В самом крупном из них, размером с небольшую комнату и объёмом 36 тонн, поселились морские хищницы - полутораметровые акулы. Биодизайн акватеррариума воплотил замыслы лучших дизайнеров московской фирмы «АкваЛогоинжиниринг». На открытие акватеррариума съехались гости с Сахалина, из Москвы, Якутска, Зеленогорска, Екатеринбурга, Перми, Омска, Новосибирска, Сургута, Абакана, Казани, Читы.В 2011 году Петр Пимашков становится депутатом Государственной думы, но его деятельность в российском парламенте – все та же служба городу и краю. Не забывает он и «Роев ручей». Приезжая в родной Красноярск, обязательно находит время побывать в зоопарке, справиться о состоянии дел, посмотреть на своих любимцев (почти каждое животное он знает по имени). В декабре 2011г. в Красноярском зоопарке открылся единственный за Уралом и самый крупный в России пингвинарий. Девять очковых пингвинов привезли еще в сентябре из ЮАР. Коллекция животных продолжает пополняться. Зоопарк стал поистине народным. За двадцать лет существования в зоопарке побывало более пятнадцати миллионов человек! Здесь можно подышать свежим воздухом, получить удовольствие от прогулки по живописным местам, познакомиться с питомцами парка.В самые ответственные моменты руководство парка «Роев ручей» продолжает обращаться к Петру Ивановичу за советом и помощью. Так было в случае со спасением белых медведей, когда в конце сентября 2018 года администрация городского поселения Диксон обратилась в управление Росприроднадзора Красноярского края и к руководству парка «Роев ручей» с просьбой о содействии. В населенном пункте появился молодой белый медведь. Все попытки прогнать мишку не принесли ожидаемых результатов. Медвежонок возвращался в поселок, питался на свалках, бывали случаи, когда он ночевал под домами (в поселке Диксон почти все дома построены на сваях - вечная мерзлота).Диксон – самое северное поселение Красноярского края. Медведи охотно посещают места проживания и хозяйственной деятельности человека. Некоторых влечет сюда любопытство, других гонит голод. Особенно притягивают свалки с пищевыми отходами, которые обычны у полярных станций, баз экспедиций, приисков, поселков на побережье. Попытки медведей найти себе пропитание на суше нередко приводят к столкновению с человеком и гибели животных. Возможные сценарии развития такого «соседства» предсказуемы, велика вероятность, что пострадают люди или животное.По оценкам специалистов, так ежегодно погибают 10 – 15 медвежат, покинувших свои естественные места обитания. Спасти белого медвежонка удалось благодаря помощи многих людей, в том числе депутата Государственной думы, почётного гражданина города Красноярска и основателю парка «Роев ручей» Пётра Ивановича Пимашкова. Он решал вопрос с Росприроднадзором об изъятии краснокнижного животного из природной среды – без этой сложной бюрократической процедуры медвежонка нельзя было привезти в Красноярск. Пётр Иванович обращался также к руководителю Роснефти Игорю Сечину с просьбой о финансировании вольера для белых медведей.И в этом году достраивается огромный, самый современный комплекс вольеров для арктических медведей, равного которому нет не только в России - в Европе. Парк развивается и растет, территория увеличилась вдвое. В очереди за вольерами для белых медведей вольеры для моржей и тюленей, потом — для росомах, волков и рысей.На освободившихся местах будут возведены вольеры для птиц и экзотических животных, чтобы они соответствовали стандартам зоопарков. Парк протянется и на восток в сторону «Столбов», и на запад в сторону Дивногорска. В новых вольерах поставят трибуны для зрителей и загоны для животных в арктическом стиле с имитацией снега и льда. Главной достопримечательностью парка станет вольер для белых медведей. У арктических косолапых будет целых три больших бассейна, в том числе с подводным остеклением, через которое можно будет наблюдать за подводными играми полярных хищников.Построится маленькая северная страна, где животные будут чувствовать себя как в дикой природе, а люди смогут за ними беспрепятственно наблюдать, в то же время будет сохранена возможность для уединения животных, что положительно скажется на программах размножения.Сегодня «Роев ручей» входит в Европейскую и Евроазиатскую ассоциации зоопарков и аквариумов, специалисты, работающие тут, – эксперты в своем деле, за советом в «Роев ручей» обращаются сотрудники из ведущих мировых зоопарков. Парк флоры и фауны «Роев ручей» станет одним из лучших парков европейского типа, где кроме экспозиции флоры и фауны будут предусмотрены условия для отдыха на природе. Это будет парк приключений и семейных развлечений, потому что территория примыкает к национальному парку «Столбы», «Бобровому логу» — три бриллианта в короне Красноярского края. Звучит пафосно, но это то, чем мы гордимся.Проект под названием «Роев ручей», задуманный и воплощенный Петром Ивановичем Пимашковым успешно развивается, пользуется заслуженной любовью горожан и вызывает восторг и удивление гостей города. А сотрудники парка всегда рады видеть в гостях создателя парка, чтобы обсудить текущие дела, поделиться новостями и сверить планы.Олег ЧИПУРА