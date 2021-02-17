Сегодняшняя погода в Красноярске довольно капризна. На смену легкому, но длительному снегопаду и безветренному затишью пришли усиливающиеся порывы ветра и, судя по видео усилившегося снегопада в Красноярске 17 февраля 2021, начинается серьезная метель.Разглядеть соседние дома еще возможно, но это ненадолго. Сейчас скорость ветра достигает от 7 до 12 м/с, после обеда синоптики прогнозируют увеличение мощности порывов почти в два раза – от 18 до 20 м/с. Выпадение осадков не прекращается, что осложняет хорошую видимость на улице.В мэрии сообщают, что коммунальщики активно чистят и убирают улицы Красноярска. Погодная ситуация давно прогнозировалась и дорожные службы были к ней готовы заранее. Уборочная техника работала всю ночь и прервалась лишь в час пик, чтобы пропустить поток транспорта. В 10 утра коммунальные службы вновь приступили к прометанию и чистке города.Тем не менее, обстановка на автодорогах и тротуарах довольно сложная, поэтому пешеходам стоит быть осторожнее, а водителям гораздо внимательнее. Также стоит планировать свой путь куда-либо с запасом времени, чтобы не опоздать из-за автомобильных пробок и малого количества общественного транспорта.Напоминаем, синоптики сообщают о том, что снег будет идти сегодня и завтра. Ожидается выпадение месячной нормы осадков за эти два дня.