Машины буксуют, пешеходы тонут в мокром вязком снегу даже на тротуарах: в Красноярске в ночь на 17 февраля 2021 года начался аномальный снегопад, не прекращается и днем.Корреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск Мария Ленц, которая фотографирует последствия, стала свидетелем трогательной сцены на проспекте Свободном, напротив парка им. Гагарина. Доставщик еды прервал свой путь к заказчику, чтобы помочь пожилой женщине выбраться из снежной каши, не упасть на переходе дороги.Осторожно, шаг за шагом – и вот оба уже на безопасном тротуаре.А со стороны – благодарные взгляды случайных свидетелей: «молодец, парень!».А что? В сложные минуты нужно помогать друг другу. Красноярцы сегодня и пешеходов поддерживают, и машины толкают, - если понадобится.К слову. Снегопад продлится до конца дня – минимум. К этому времени может выпасть норма снега, как за месяц, - предупредили спасатели и ГИБДД. Поэтому еще не поздно позаботиться – поставить в безопасное место машину, чтобы потом ее не откапывать, предупредить близких и поберечься самому – из-за теплой погоды (в Красноярске уже плюс один) массивные снежные шапки могут «съезжать» с крыш, падать с отяжелевших веток деревьев, - будьте осторожны!