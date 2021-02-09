Сколько раз они вместе ходили в огонь и каждый раз возвращались. Но в тот роковой день 3 февраля, они ушли навсегда...В Красноярске проводили в последний путь трех пожарных, которые погибли 3 февраля на складе автозапчастей. Выполняя свой долг спасателей, они отправились искать работника склада, который не успел покинуть помещение. А потом произошла трагедия…За проявленный героизм указом президента Алексей Пузырев, Анатолий Жалнерчик и Максим Рябцев награждены посмертно орденами Мужества.Церемония прощания состоялась в Городском дворце культуры. За два часа сюда пришли более тысячи красноярцев, принесли цветы и венки. Провожая в последний путь, проехали мимо Пожарной части, где они работали много лет. И коллеги, дежурившие на смене, выстроились вдоль дороги, отдавая им честь.Похоронили Алексея Пузырева, Анатолия Жалнерчика и Максима Рябцева на Аллее славы, на кладбище Бадалык. Получается, вместе работали много лет, Алексей и Анатолий вообще были товарищами с детства. А теперь их могилы тоже рядом. Последняя дань – троекратный салют.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Были лучшими друзьями»: в Красноярске прощаются с пожарными, погибшими при тушении склада 3 февраля- У нас закончился воздух в баллонах... ищи выход... ищи! – это были последние слова, которые успел прокричать командир газодымозащитного звена старший прапорщик Алексей Пузырев. Затем треск в эфире и связь с ним и его бойцами Анатолием Жалнерчиком и Максимом Рябцевым оборвалась... (подробнее)