Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 23 января 2021 года: за сутки заболели 325, скончались 25

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 23 января 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась информация о коронавирусе на 14 часов 23 января 2021 года в Красноярске и крае. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 53 895 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 325 случаев. Край не меняет позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и находится на 8-м месте.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Темп прироста за сутки – 0,6 %. Наибольшее количество новых случаев отмечено в Красноярске – 82 и в Ачинске – 20.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 553 контактных человека, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 527. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 321. Проведено тестов на коронавирус всего 2 213 422, из них за последние сутки 8 001.