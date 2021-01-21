«Погрейся, Бобик!»: в Якутии водитель маршрутки в аномальный мороз пустил в салон бродячих собак

Водитель дал собакам погреться в салоне автобуса. Фото: "Новости Якутии" (t.me/ykt_novosty)

Разномастные, лохматые, дружелюбные – в одной из маршруток в Якутии на сидениях вместе с пассажирами оказались... дворняги. В республике, напомним, в этом году аномально низкие температуры, сейчас проходит самый пик холодов. Температура воздуха опускается до -55 градусов. Холодно всем и людям и животным. Но если первые еще могут спрятаться в теплой уютной квартире, то вторым деться некуда, как говорится – хоть пропадай. Чтобы не погибнуть от холода, бездомные собаки ищут теплые места, чтобы погреться. Неравнодушные жители пускают собак в подъезды. А иногда умные животные просят помощи на остановках – скулят, заглядывая в теплые парящие салоны автобусов.

Собака в автобусе. Фото: "Новости Якутии" (t.me/ykt_novosty)

Необычные фотографии появились в местных социальных сетях - они сняты на одном из городских маршрутов. Обычный день, на улице столбик термометра опустился за -53 градуса. Водитель автобуса запустил нескольких собак погреться в салон. Даже, неслыханная роскошь – псам удалось понежиться на сидениях (предварительно, пишут пассажиры, их закинули чем-то сверху). Поджали лапы, видимо, уж сильно замерзли. Так и катались по всему маршруту автобуса. Фотографии сразу разлетелись по социальным сетям. Мнения разделились. Одни хвалят водителя маршрутки. Вот, что пишут:

«Настоящий добрый человек»

«В любом случае, водителю плюс в карму»

«А водитель то - Человек!»

Другие считают, что это перебор и собаке не место в общественном транспорте, тем более на сиденьях. Но таких в разы меньше.

Сами же якутяне говорят – когда настают трудные времена, друг друга надо выручать, не важно, человек или собака – в беде все равны. И желают водителю, во всех смыслах, тепла.