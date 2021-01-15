Низкими температурами жителей Якутии не удивишь. Подумаешь, минус 30 – привычно, минус 40 – не проблема, минус 50 – переживем. Иностранцы называют республику морозильной камерой Сибири и при этом удивляется: как там вообще можно жить? Ну да, кипяток на лету остывает – это правда. И металлическая дужка очков может примерзнуть к переносице. Выловленная рыба тут же превращается в продукт глубокой заморозки. Но в целом жизнь продолжается, все работают, занимаются своими делами. Разве что занятия в школах отменяют, да автомобилистов просят воздержаться от загородных поездок.Нынешняя зима, по информации специалистов, самая суровая за последние 10 лет. Столбик термометра уже второй месяц не может подняться выше отметки в минус 40 градусов. И, похоже, простоят холода еще как минимум две-три недели. Вполне возможно, что будет и все минус 60.Мы позвонили знаменитому национальному якутскому Деду Морозу (Гаврииле Спиридоновичу Уварову) и спросили – уж не он ли наморозил?- В Якутии холода приносит не Дед Мороз, а Бык – мороз, то есть Бык Деда Мороза. По легенде, у него ледяные рога, они источают холод. В этом году рога особенно крепкие, вот и несут такую стужу.Осенью Бык выходит из Ледовитого океана, в эту пору он еще без рогов. 8 ноября начинает расти первый рог, появляются три первых признака зимы – снег, ветер, холод. Но морозов еще нет. 21 ноября рог входи в первый рост, стужа крепчает. С 21 ноября по 21 декабря (день солнцестояния) растет второй рог, и морозы крепчают... А к 7 января оба рога источают холод, наступают знаменитые рождественские и крещенские морозы...12 и 24 февраля ледяные рога друг за другом ломаются. Они падают на землю, все еще отдавая холод. И в зависимости от того, в каком месте упали – на солнце, или в тени, значит, они быстрее или медленнее тают. То есть быстрее или медленнее наступает весна.Рога полностью тают до 22 мая и ледяной Бык уплывает на льдине в Ледовитый океан, чтобы снова набираться там сил до следующей зимы...Справка КПМежду прочим, официально полюс холода в северном полушарии оспаривают две точки на карте Якутии: поселок Оймякон и город Верхоянск. Первый находится на расстоянии почти 700 километров к востоку от Якутска, Верхоянск – 630 к северу от него же. Официальные рекорды: 6 февраля 1933 года Оймяконская метеорологическая станция зафиксировала показатель в –67,7 градусов. Но в 1926 году геолог Обручев написал в своем дневнике, что тут возможна температура до –71,2 (официально подтвержденных замеров нет, так что это остается гипотезой). А в Верхоянске рекордная температура в –67,7 была зафиксирована в 1892 году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Да что бы они в морозах понимали»: Якутия вновь подтвердила свой статус самого холодного места на землеПо итогам последних двух недель уходящего 2020 года Якутия вновь подтвердила свой статус самого холодного места на земле. Так уж вышло, что в этот период корреспондентам «Комсомолки» пришлось много раз звонить в республику, в разные города по тем или иным информповодам. И каждый раз обязательный вопрос, этакий приветственный ритуал: как у вас с погодой, ребята? Ответ самый оптимистичный: «Отлично у нас с погодой» (подробнее).Платье колом: учительница из Якутии показала жизнь в -60Благодаря ледяной стуже 62-летняя учительница из якутского поселка Боробул стала интернет-знаменитостью. Помните «дубак»-челлендж, когда все замораживали джинсы и выставляли в инстаграм фото в замысловатых позах? Галина пошла дальше: решила показать всю лютость якутских морозов, что называется, в действии (подробнее).