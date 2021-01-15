Два дня назад, 13 января, в кабинет главного врача Красноярской краевой больницы Егора Корчагина пришли силовики, провели обыск – их интересовали документы, касающиеся нового хирургического корпуса построенного на федеральные деньги в рамках подготовки города к Универсиаде. Правда, к спортивному событию застройщик СК «Сибиряк» не успел, сдал объект почти на год позже, но сейчас речь не об этом, не о сроках. В офисе «Сибиряка», кстати, тоже были обыски, затем – в особняке сына владельца компании Константина Егорова.Новость об обыске широко обсуждается горожанами. В какую-либо вину главного врача ККБ никто не верит. Следственный комитет, который получил материалы от ФСБ, тоже сообщает: дело не в медицинском учреждении – по факту, больница здесь сторона пострадавшая. Уголовное дело завели на поставщика медицинского оборудования. По предварительной версии следствия 39-летний предприниматель Сергей Вакуленко, директор двух компании «Стройтекс» и «Красмедсервис», подменил сертифицированное и качественное оборудование. Что-то из того, что было доставлено, вообще непонятно где и кем изготовлено. Цена вопроса – 112 миллионов рублей.Главный врач краевой больницы Егор Корчагин прокомментировал происходящее:- Вчера в нашей больнице работали сотрудники правоохранительных органов. С целью правомерности поставки нового медицинского оборудования для построенного хирургического корпуса. Речь идет о получении информации для силовых структур. Всю необходимую информацию мы им предоставили. И будем оказывать необходимое содействие.При строительстве нового хирургического корпуса в рамках контракта между Управлением капитального строительства и поставщиками, в больницу было поставлено более 2,5 тысячи единиц медицинского оборудования. В данном случае больница не являлась заказчиком или стороной контракта. При таких масштабах поставки медицинского оборудования часто возникает необходимость замены поставляемого оборудования с учетом того, что производится в настоящий момент и в наибольшей степени отвечает интересам заказчика.Наши специалисты проводили оценку предлагаемого к оценке оборудования и делали это максимально ответственно. Здесь необходимо уточнить, что все применяемое в нашей больнице для лечения и диагностики пациентов оборудование прошло необходимые проверки на безопасность его применения. Единственный аппарат, по которому есть сегодня вопросы, находится временно вне эксплуатации.Наша основная задача – это спасение жизни людей и их лечение. Благодаря современному оборудованию нового хирургического корпуса мы спасли не одну тысячу людей от тяжелых заболеваний. Сегодня больница продолжает работать в обычном режиме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Выбирали лучшее, привезли непонятно что»: при поставке в Красноярскую краевую больницу подменили медицинское оборудованиеЧто за цинизм: можно подменить фирменную куртку на дешевую подделку или скопировать картину и подсунуть дилетантам – от этого никто не пострадает. Но когда речь идет о медицинском оборудовании, о пациентах, о медиках, которых лечат людей – и всучить им опасную подделку, тут, как говорится, без комментариев (подробнее).В красноярской краевой больнице идут обыски по делу о хищении больше 100 миллионов рублейКорпус при сдаче поразил своим размахом и журналистов, и медиков. Таких, говорят специалисты, по пальцам пересчитать в России. Начиная от самого здания и оборудования – французского, которое выбирали с пристрастием, заканчивая навигацией, логистикой. «Страшно дорого», так и говорили о вложениях в строительство, при этом особенных проблем с финансированием на всем его протяжении не было (подробнее).