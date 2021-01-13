Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищений при поставках оборудования в Краевую клиническую больницу Красноярска на сумму около 120 млн рублей, - об этом сообщает ТАСС.В связи с этим, по неофициальным данным, начались обыски - в кабинете главного врача Егора Корчагина, офисе строительной компании «Сибиряк» и дома у исполнительного директора Константина Егорова.Предполагается, что оборудование при поставке было заменено на более дешевое, не отвечающее требованиям контракта.Напомним, строительство нового хирургического корпуса Краевой клинической больницы началось в 2017 году. Тогда конкурс на контракт стоимость 4 млрд рублей выиграла компания «Сибиряк». Они то и занялись и строительством здания, и поставкой оборудования.Напомним, корпус при сдаче поразил своим размахом и журналистов, и медиков. Таких, говорят специалисты, по пальцам пересчитать в России. Начиная от самого здания и оборудования – французского, которое выбирали с пристрастием, заканчивая навигацией, логистикой. «Страшно дорого», так и говорили о вложениях в строительство, при этом особенных проблем с финансированием на всем его протяжении не было.А накануне вернувшиеся со стажировки из знаменитой берлинской клиники Шарите красноярские доктора так и сказали – наша больница круче. В процессе строительства проект немного менялся, а сама сдача затянулась на год. К слову, это сыграло почти мистическую роль – при окончании строительства должны были снести под новую поликлинику легочный корпус, но он остался, началась пандемия, и сейчас оборудован под ковидный госпиталь. Официальных данных об обысках, следствии либо предъявленных обвинениях пока нет, но есть предположения, что это не связано с администрацией больницы, вопросы, скорее всего, к исполнителю, «Сибиряку».- Что касается главврача, Егора Евгеньевича Корчагина, это особенный человек и лучший руководитель, - переживают коллеги. – если бы вы побывали у него дома, увидели бы, насколько простая квартира, есть обычная дача в Пугачево, подороже, правда, машина, но так он и ездит на ней 8 лет. У нас врачи получают некоторые больше, чем главврач, это правда. Дело даже не том, что его могут в чем-то подозревать, не хотелось бы, чтобы сейчас у людей сложилось какое-то негативное впечатление.Но это можно будет с уверенностью сказать только после официально озвученных комментариев. «КП» следит за развитием событий.Интересный нюанс, или, как говорят, «вишенка на торте»: 11 января стало известно, что «Сибиряк» выиграл тендер на строительство медцентра в Новосибирске на 7,5 млрд рублей.