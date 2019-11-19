2019-11-19T10:49:11+03:00
Общество

УКС требует с «Сибиряка» 9 миллионов рублей за срыв сроков сдачи корпуса краевой больницы

Иск поступил в арбитраж
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Сдать корпус планировали еще к УниверсиадеСдать корпус планировали еще к УниверсиадеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Арбитражный суд рассмотрит иск Управления капитального строительства к компании «Сибиряк», которая сорвала сроки сдачи нового корпуса краевой клинической больницы. Это, к слову, не единственный пробленый объект компании - ремонт Коммунального моста, за который брался «Сибиряк», тоже вышел скандальным. На этот раз УКС требует с застройщика 8,9 миллиона рублей неустойки - за многократные просрочки по контракту. Работы должны были завершить в начале года, однако фактически их выполнили только осенью, в конце сентября.

- Подрядчику выставлена сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств. В связи с тем, что на претензию учреждения об уплате неустойки общество не ответило, оплата суммы неустойки не произведена, истец обратился в суд, - сообщает пресс-служба арбитражного суда.

Добавим, что сейчас УКС собирает необходимые документы - пока иск оставлен без движения. Добавим, что сдать объект планировали к Универсиаде, однако не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
«Хотим сделать мемориал»: друзья и близкие оставят игрушки и венки у ИК-7, сотрудник которой убил Галину Миненко
В Красноярске вспоминают Алексея Клешко: исполнился год после его смерти
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали финалистов конкурса социальных предпринимателей
Сотрудника ГУФСИН, макнувшего заключенного в унитаз, отстранили от работы
Взбесившаяся касса устроила фейерверк из денег в гипермаркете Красноярска
В Красноярском крае долги по зарплате достигли 73 миллионов рублей
Поехали! Фанпарк «Бобровый лог» открыл горнолыжный сезон
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
Красноярцы недовольны отменой выделенной полосы на Металлургов
В Красноярске закроют проезды к Театральной площади из-за подготовки к Новому году
ДТП в Красноярске: Лада-Приора вылетела на «встречку» и врезалась в Мазду
СК возбудил уголовное дело после исчезновения девушки на Solaris: задержан парень пропавшей
В Красноярске из сейфа фирмы украли 6 килограммов чистого золота на 18 миллионов рублей
Дороги в Красноярске будут ремонтировать зимой – по технологии «литого асфальта»
Подростка в Красноярске скрутили росгвардейцы: следком начал проверку
Красноярская полиция задержала 8 человек, находившихся в федеральном розыске
Средняя номинальная зарплата жителей Красноярского края выросла за 9 месяцев до 48,2 тысяч рублей
В Красноярске 10 проблемных домов «Реставрации» решили не достраивать
«Выбил два стеклопакета голыми руками»: росгвардейцы скрутили подростка, устроившего дебош в школе
Сократили вредные выбросы на 600 тонн: красноярская компания стала лидером природоохраны