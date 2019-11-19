УКС требует с «Сибиряка» 9 миллионов рублей за срыв сроков сдачи корпуса краевой больницы

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-19T10:49:11+03:00

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Арбитражный суд рассмотрит иск Управления капитального строительства к компании «Сибиряк», которая сорвала сроки сдачи нового корпуса краевой клинической больницы. Это, к слову, не единственный пробленый объект компании - ремонт Коммунального моста, за который брался «Сибиряк», тоже вышел скандальным. На этот раз УКС требует с застройщика 8,9 миллиона рублей неустойки - за многократные просрочки по контракту. Работы должны были завершить в начале года, однако фактически их выполнили только осенью, в конце сентября.

- Подрядчику выставлена сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств. В связи с тем, что на претензию учреждения об уплате неустойки общество не ответило, оплата суммы неустойки не произведена, истец обратился в суд, - сообщает пресс-служба арбитражного суда.

Добавим, что сейчас УКС собирает необходимые документы - пока иск оставлен без движения. Добавим, что сдать объект планировали к Универсиаде, однако не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU