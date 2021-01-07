Обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 30 минут 7 января 2021 выглядит следующим образом. Зарегистрировано всего 48 750 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 317 случай заболевания. Темп прироста за сутки – 0,7 %. Красноярский край находится на 8-м месте среди остальных регионов РФ.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке управления Роспотребнадзора. В нем по прежнему высокую планку держит Красноярск – 87 случая за сутки. В Ачинске - 17, Назарово – 13.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7838 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 402, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 427. Проведено тестов на коронавирус всего 2 107 237, из них за последние сутки 5 810.Количество выздоровевших всего 43 700 человек, за сутки – 300. Летальных исходов 1 817, за сутки 12.