По данных оперативного штаба по коронавирусу в Красноярском крае зарегистрировано 48 433 подтвержденных случая заражения ковидом. За последние сутки выявлено 320 случаев. Темп прироста за сутки составил 0,7%. Красноярский край находится в первой десятке регионов в РФ по количеству выявленных случаев COVID-19.Наибольший прирост отмечается в Красноярске - 89 случаев.Проведено тестов на коронавирус всего 2 101 427, из них за последние сутки 4 220. Под наблюдением 7 863 человека (+406 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 427 человек, взято под наблюдение 406 человек.По сообщению оперативного штаба в Центральном районе Красноярска проверили рестораны и кафе на предмет соблюдения коронавирусных ограничений. Были проверены \\"Шаляпин, \\"New York\\", \\"Бургер Кинг\\", \\"KROIKA\\", \\"Bred Pittь\\" и \\"JOE.Пеший\\". В ходе проверки почти все заведения была закрыты в 21.00, лишь в \\"KROiKA\\" несколько человек ожидали такси.