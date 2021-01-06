В рождественскую ночь в Красноярске запустят автобусы по пяти специальным маршрутам. Четыре маршрута – от храма Рождества Христова (улица Щорса, 44а), где пройдет главное праздничное богослужение. И один маршрут – от Свято-Успенского мужского монастыря (улица Лесная). В путь автобусы отправятся после окончания службы, ориентировочно в 2:45 часа.Проезд будет бесплатным.№ 1:Храм Рождества Христова – Мичурина – Красраб – Тамбовская – Шевченко – Амурская – Суворова – Мичурина – Павлова – 60 лет Октября, 169а.№ 2:Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Московская – Красраб – Матросова – Свердловская – переулок Кривоколенный – 60 лет Октября, .169а.№3:Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Октябрьский мост – Авиаторов – Партизана Железняка – Аэровокзальная – Взлетная – 78 Добровольческой Бригады – 9 мая – Комсомольский – Краснодарская – Металлургов – Тельмана – Воронова – Гайдашовка – Енисейский тракт – Солнечный.№4:Храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Октябрьский мост – Партизана Железняка – Белинского – Ленина – Железнодорожников – Свободный – Ладо Кецховели – Копылова – Высотная – Тотмина – Калинина, 84.№5:Свято-Успенский мужской монастырь – Лесная – Свободный – Лесопарковая – Чернышева – Гусарова – Мирошниченко – Елены Стасовой – Высотная – Красной Армии – Копылова – Профсоюзов – Мира – Вейнбаума – Коммунальный мост – Матросова – 60 лет Октября № 169а.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПерекрытие улиц в Красноярске на Рождество-2021: где, на какой периодВ администрации Красноярска анонсировали, что в ночь с 6 на 7 января будут перекрыты несколько участков улиц, которые вплотную прилегают к православным храмам. Это связано с обеспечением безопасности для верующих, которые этим вечером захотят посетить храмы и принять участие в праздничных богослужениях (подробнее).Трансляция торжественного богослужения в Красноярске на Рождество-2021: где посмотреть, во сколько начнетсяРождество – один из главных праздников для православных христиан, знаменующий рождение Христа. Традиционно торжественные богослужения проводятся во всех храмах. Но, к сожалению, в этом году тысячелетнюю традицию нарушает коронавирус, обстоятельства требуют, чтобы верующие оставались дома. Особенно это касается пожилых людей, входящих в группу риска (подробнее).