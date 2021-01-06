В администрации Красноярска анонсировали, что в ночь с 6 на 7 января будут перекрыты несколько участков улиц, которые вплотную прилегают к православным храмам. Это связано с обеспечением безопасности для верующих, которые этим вечером захотят посетить храмы и принять участие в праздничных богослужениях.В Красноярской епархии добавили, что богослужения пройдут только в двух храмах города – это храм Рождества Христова (улица Щорса, 44а) и храм Святителя Николая Чудотворца (улица Пролетарская, 157). Понятно, что они не смогут вместить всех желающих, но обстоятельства таковы, что в разгар коронавируса в этом году лучше остаться дома ради безопасности. Тем более, что будет организована трансляция главного праздничного богослужения из храма Рождества Христова.Тем не менее, для тех, кто решится присутствовать лично, доводим информацию о перекрытия, где нельзя будет проезжать или парковать автотранспорт.- улица Добролюбова от переулка Кочубея до дома № 17 по улице Гастелло;- Менделеева от здания № 44 по Щорса до здания № 35г;- на улице Академика Павлова;- проезд от здания № 157/2 по улице Пролетарской вдоль кладбища «Николаевское» до проспекта Свободный;- Пролетарская от здания № 157/2 до Боткина.Эти ограничения продлятся с 21:00 часа 6 января до 7:00 часов утра 7 января 2021 года.Кроме того, накануне, будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта:- по улице Менделеева;- по Добролюбова от Щорса до дома № 17 по Гастелло.Эти ограничения вводятся на период с 10:00 часов утра 6 января до 10:00 часов утра 7 января 2021 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрансляция торжественного богослужения в Красноярске на Рождество-2021: где посмотреть, во сколько начнетсяРождество – один из главных праздников для православных христиан, знаменующий рождение Христа. Традиционно торжественные богослужения проводятся во всех храмах. Но, к сожалению, в этом году тысячелетнюю традицию нарушает коронавирус, обстоятельства требуют, чтобы верующие оставались дома. Особенно это касается пожилых людей, входящих в группу риска (подробнее).Рассказываем, куда в Красноярске запустят специальные автобусы в рождественскую ночьВ рождественскую ночь в Красноярске запустят автобусы по пяти специальным маршрутам. Четыре маршрута – от храма Рождества Христова (улица Щорса, 44а), где пройдет главное праздничное богослужение. И один маршрут – от Свято-Успенского мужского монастыря (улица Лесная). В путь автобусы отправятся после окончания службы, ориентировочно в 2:45 часа (подробнее).