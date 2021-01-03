Страшное ДТП произошло в воскресенье, 3 января в 12:50 по местному времени, в Улуг-Хемском районе республики Тыва на 953-м км федеральной дороги Р-257.Причиной гибели людей стало лобовое столкновение двух автомобилей. В Toyota Corolla находились 5 человек и в Toyota Corolla Fielder - 6 человек.По предварительным данным, 25-летний водитель автомашины марки «Тойота Королла», направляясь в восточном направлении, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу для встречного движения, в результате чего допустил лобовое столкновение с направлявшимся во встречном движении автомобилем марки «Тойота Королла Филдер»Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск», семь человек погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Трое получили травмы, они в больнице, в Улуг-Хемском межкожуунном медицинском центре в городе Шагонар. Все выжившие – взрослые, о погибших пока информации нет.Выжившие в этой страшной аварии получили тяжелые травмы. У 36-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, несколько переломов и ушибов, у 21-летней женщины закрытый перелом костей таза.Уже известно, в машинах, к счастью, не было детей.В настоящее время для установления всех обстоятельств на месте ДТП работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников МО МВД России «Улуг-Хемский» и МВД по Республике Тыва. На место происшествия для деблокировки привлекались сотрудники пожарно-спасательной части по охране Улуг-Хемского района.Напомним, в Туве стоят морозы, и сегодня глава Тувы Тувы Шолбан Кара-оол опубликовал на своей страничке в соцсетях обращение к жителям республики: «Продолжаются 40-градусные морозы, поэтому нужно сохранять бдительность. Если есть возможность, то воздержитесь от дальних поездок, особенно на старых автомашинах. Своих коллег прошу контролировать работу пунктов обогрева, оповещать население о местах их расположения и контактные номера».