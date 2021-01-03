Напомним, страшное ДТП произошло в воскресенье, 3 января в 12:50 по местному времени, в Улуг-Хемском районе республики Тыва на 953-м км федеральной дороги Р-257. Причиной гибели людей стало лобовое столкновение двух автомобилей. Подробности здесь«Комсомольская правда»-Красноярск публикует списки погибших и пострадавших:1. Дагбы Чинчи Олеговна, 36 лет.2. Чапчын Сайдаш Альбертовна, 21 год.3. Неизвестный мужчина, около 40 лет, находится в коме.4. Ховалыг Кежик Радикович, 25 лет, водитель – погиб.5. Дагбы Анар-оол Багай-оолович, 40 лет – погиб.6. Далай Шончалай Александровна, 50 лет – погибла.7. Иргит Тоорук Кежик-оолович, 42 года – погиб.8. Иргит Борбак-Кыс Даниловна, 40 лет – погибла.9. Сарыг-Нава Саглай Эдуардовна, 23 года – погибла.10. Ковен Марта Олеговна, 38 лет – погибла.11. Неизвестный мужчина, около 20-30 лет – погиб.Напомним, глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей страничке в соцсетях написал после аварии: \\"Поручил социальному блоку выяснить ситуацию в семьях, куда, к большому несчастью, уже не вернутся погибшие ... Остались ли там пожилые или малолетние дети, взять их на контроль. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким\\".Судя по спискам, в машинах было несколько супружеских пар, помощь их семьям будет необходима.«Комсомольская правда»-Красноярск выражает соболезнование семьям погибших и пострадавших.