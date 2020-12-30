В шокирующей истории из Красноярска, где мать продала новорожденного сына бездетной паре за 25 тысяч рублей, скоро будет поставлена точка. Расследование уже завершено, скоро все трое (они уроженцы Тувы) пойдут под суд за «Сделку в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.Как выяснилось, женщина в одиночку растила троих детей-школьников, а тут узнала, что ждет четвертого. Понимала, воспитать еще одного не сможет. Покупатели же – бездетная семейная пара - не имели средств на суррогатное материнство. Но мечтали о здоровом малыше, которого выдали бы за своего. Будущая роженица нашла их сама, через общих знакомых, по поддельным документам передала ребенка, а в ответ на карту пришли 25 000 рублей. Но о продаже младенца узнали силовики, СК завел уголовное дело.Младенец… по цене среднего смартфона, как такое возможно?- Нас свели знакомые, - признается следователям биомама, 30-летняя Чечена. - Они приехали и разговаривали со мной, ничего не обещали и не предлагали. Хотели ребенка, вот и все.А она работала уборщицей, с мужем давно рассталась, денег в обрез. И вот – снова забеременела.- Муж этой женщины (мы с ней похожи, одной национальности) предложил, чтобы я шла на УЗИ уже с ее паспортом, с ним и легла в больницу. А, когда родила сына, появились материнские чувства. До выписки сама кормила его грудью. Но сказать, что не хочу уже отдавать ребенка, не могла, у меня не было телефона.Из роддома меня встретила эта пара (пока я лежала, мои дети были у них). Они сразу же в такси забрали ребенка, а мне отдали моих детей. Потом я им несколько раз звонила, они не отвечали. А после добавили меня в черный список. Я нашла работу в Кызыле и уехала. А летом мне на карточку прислали 25 тысяч, как они говорили раньше, типа единовременное пособие. На них я купила детям сладости, одежду. Если бы мне отдали ребенка, моего четвертого сына, я бы его забрала…… Сейчас Чечена находится под подпиской о невыезде – надо присматривать за детьми. Если вина женщины будет доказана, за продажу ребенка ей грозит до 15 лет лишения свободы. Кстати, раньше судимостей у нее не было. Только состояла на учете за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.- У нее трое малолетних детей, поэтому наши сотрудники ПДН каждый месяц проверяли условия ее проживания, - пояснила «Комсомольской правде – Красноярск» заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Дарья Грибкова. - Ив ходе профилактической беседы она призналась, что ждет четвертого ребенка. Однако в мае на некоторое время уехала к родным. Когда вернулась, и к ней вновь пришли наши сотрудницы, было установлено, что она уже не в положении. Стали спрашивать, где ребенок, как прошли роды? Она честно призналась, что передала его за вознаграждение бездетной паре, с которой познакомилась накануне. Более того в роддоме Красноярска она находилась под чужими документами – женщины, которой ребенка передала.В результате и мамой-«продавцом», и покупателями занялись следователи. Вину свою они признали. А малыша отдали в дом ребенка – из семьи его забрали.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТроих воспитывает, четвертого решила продать - что известно о матери, отдавшей новорожденного сына чужим людямСгорбленная, плачет, опущенные плечи, собранные в пучок волосы… Трудно поверить, но эта женщина несколько месяцев назад продала своего новорожденного сына за 25 тысяч рублей бездетной паре, видео допроса опубликовали следственный комитет и полиция (подробнее).В Красноярске мать продала новорожденного сына бездетной паре за 25 000 рублейШокирующая история в Красноярске: женщина заранее знала, что не сможет воспитать ребенка. Покупатели – бездетная семейная пара не имели средств на суррогатное материнство, хотели иметь здорового малыша, которого выдали бы за своего (подробнее).