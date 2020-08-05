2020-08-05T06:38:56+03:00
Происшествия

Перевернулись на катамаране во время сплава: в Туве спасатели нашли трех пропавших туристов

Мужчины намерены продолжить свое путешествие [фото, видео]
Ольга КОСТИНА
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Пропавших туристов искали с вертолета Фото: МЧС ТувыПропавших туристов искали с вертолета Фото: МЧС Тувы
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В Туве спасатели нашли трех туристов, пропавших 3 августа во время сплава на реке Улуг-оо.

Напомним, во время патрулирования около четырех часов инспекторы министерства природных ресурсов и экологии республики на берегу обнаружили мужчину, который с трудом смог выплыть из бурного потока. Он рассказал, что путешествовал с тремя друзьями на катамаране. Но во время прохождения одного из порогов, плавательное средство перевернулось и все оказались в воде. Ему удалось спастись, что с остальными неизвестно. Были организованы масштабные поиски с привлечением вертолета.

Подготовка к поискам пропавших в Туве.МЧС Тувы

Спасателям удалось добраться до того места, где произошло ЧП. Затем они начали проверять реку ниже по течению и с воздуха обнаружили пропавших туристов и катамаран. Они показали знаками, что их плавсредство в порядке, пострадавших нет.

- Из-за горной местности борт посадить рядом с найденными гражданами возможности не было, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Тувы.

Спасатели нашли пропавших в Туве.МЧС Тувы

Туристам передали записку о том, что их товарищ спасся. Как оказалось, сам он из Красноярска. Ему предстоит дождаться, когда его друзья доберутся до места встречи, и они вместе продолжат сплав вниз по течению Улуг-оо.

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Дождь лил, переставая лишь на короткое время, день, второй, третий. После стольких недель жары природа словно с ума сошла. Синоптики, конечно, предупреждали об осадках в центральных и южных районах Красноярского края. Но ведь никто не думал, что их будет так много, что реки выйдут из берегов и начнут топить деревни и срывать мосты (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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