Масочный режим в Красноярске 2020: обязательное ношение масок с нами до осени минимум

Минувшие выходные в Красноярске и крае оказались не самыми стабильными по коронавирусу. Если в начале недели выявляли по 120-130 заболевших COVID, в субботу, 25 июля, сразу 187, на следующий день – 175. Причем в Красноярске регистрировали по 40-44 новых случая заражения. И сразу 56 (за выходные) – в Мотыгинском районе. Здесь на одном из рудников заболели вахтовики.

Между тем край уже вышел на этап послаблений. Больницы, приспособленные под инфекционные госпитали, постепенно возвращаются к обычной работе – начинают принимать пациентов по своему профилю.

И у многих возникает вопрос: когда же отменят режим обязательного ношения масок? Люди устали, в транспорте и магазинах время от времени вспыхивают конфликты. Не далее, как вчера, продавец из Лесосибирска устроила в соцсетях разнос покупателям без масок.

Сколько продлится режим обязательного ношения масок?Фото: Мария ЛЕНЦ

Стоит ли рассчитывать на скорую отмену режима? Об этом «Комсомольская правда – Красноярск» спросила у главного инфекциониста края Елены Тихоновой.

- Послабление по коронавирусу в Красноярском крае, разумеется, не должно подразумевать снятие масок, - пояснила Елена Петровна. - Это защита как здоровых, так и больных людей, она нужна всем.

Да, мы вышли на плато (период после пика пандемии). Приведу пример: 27 июля в больницу скорой медицинской помощи Красноярска было 30 обращений, госпитализировано 18 человек. Все с легкой формой СOVID, хорошая сатурация, нет одышки.

Тогда как в июне ситуация была в корне иной. В среднем в сутки фиксировали по 60-70 обращений, госпитализировали по 30 человек.

То есть эпидемиологическая ситуация заметно улучшилась. В том числе, по причине того, что люди соблюдают масочный режим. Люди, наконец-то прониклись: каждый в ответе за свое здоровье, нужно поддерживать респираторный этикет: маски, перчатки, мытье рук, промывание носа после прихода домой.

Стационары, которые были задействованы на лечение пациентов с коронавирусом, освобождаются, начинают работать по своему профилю.

Положительная динамика есть. Но, повторюсь, чтобы ситуация не изменилась в худшую сторону, необходимо продолжать использовать защитные маски!