«Через одного приходят повыпендриваться»: в Красноярском крае продавец устроила разнос в соцсетях покупателям без масок

Покупателей без масок раскритиковала в соцсетях продавец одного из магазинов Красноярского края. Анонимный «пост гнева», опубликованный в группе «ЧП – Лесосибирск», за сутки набрал больше 12 тысяч просмотров. Значит, наболело. Под ним мог бы подписаться любой кондуктор, водитель (дальше список можете продолжить сами). Приводим сообщение – с незначительными купюрами:

«Слушайте, народ, вы что такие злые-то все? Работаю спокойно в отделе, и через одного приходят повыпендриваться, мол, маску надевать не буду. Так если не будешь, не приходи, не трать ни свое время, ни время продавца! Я этот закон не придумывала, я не при чем, что на вашу мордашку маски малы, если у вас болит нос, уши, если вы брезгуете надевать, предложенные нашим отделом маски. Я не при чем, если у вас нет настроения и вы решили испортить его другим. Хватит выносить мозг продавцам. Я так же надеваю маску перед каждым покупателем, мне же почему-то не трудно. Но почему-то, когда вы говорите «о-ой, я только её снял», «мне лень лезть в сумку», «я не хочу её надевать» - вы считаете это уважительной причиной, чтобы не надевать маску! Я тоже не хочу, мне тоже лень, у меня тоже болят уши! И да, мне легче не дать вам товар, от которого я имею + небольшой % к зарплате, чем потом за вашу лень мне придется платить в разы больше, чем моя зарплата в целом. И когда я отказываюсь подавать товар, вы начинаете просто тако-о-ой грязью поливать, устраивать истерики на весь магазин, орать. Люди, вы вообще адекватные? У вас мозг поплавился, пока вы дома сидели? Адекватные, понимающие люди, счастья вам, огромного. Аноним».

Вот сам пост. Фото: ЧП - Лесосибирск.

Понятно, отповедь от прилавка реакцию вызвала бурную. В основном, мнения разделились 50 на 50.

В Красноярском крае действует обязательный масочный режим, кто не помнит .

ЗА

- Полностью поддерживаю. Не хочешь носить маску - не лезь в магазины и в автобусы. Еще в магазинах некоторые лезут на впереди стоящих людей, мало того, что дистанцию не соблюдают, так лезут так, что с ног сбивают впереди стоящих. Ну, рассчитается впереди стоящий покупатель, отойдет, да успеете вы сложить продукты в свои сумки, - Настя.

- Мы ходим в больницы, надеваем бахилы, и это тоже неудобно с больной спиной. Но надеваем же, против никто не говорит. Правила есть правила. Не хочешь - не ходи. Проблемы ваши. Надоели маски… А сколько народу понюхает товар, померит платье, и при этом чихает, кашляет, вы не задумывались? Маски для собственной безопасности им надоели! – Марианна.

- Если продавец отпустит товар покупателю, который без маски, штраф продавцу до 30 тысяч. Может, уже хватит материть продавцов? Они-то в чем виноваты!? За ваше нежелание надеть маску на пять минут, продавец может отдать всю зарплату за месяц, а то и больше, - Татьяна.

ПРОТИВ

- Напишите название вашего магазина (отдела) - мы будем его обходить за километр, чтобы не тревожить ваши нервы, - Марина.

- Маски спасают только от штрафа. А штрафы-то очень и очень немаленькие, - Ирина.

- Какого рожна я должна задыхаться в маске, а другие спокойно по залу ходят, и замечаний нет, - Наталья.

- Я тоже работаю в торговле, но за время пандемии ни разу не кинулась на покупателя, что он без маски! И никто мне не дал никакой штраф! - Твое Счастье.

- Я что-то не понимаю, кому выручка нужна? – Сева.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пока в соцсетях разворачиваются баталии, носить или не носить, данные оперативного штаба по коронавирусу вызывают некоторую тревогу. До выходных, напомним, регистрировали по 120-135 новых случаев заражения в день. В субботу их было уже 187, в воскресенье – 175. При этом в Красноярске всего 40-44. Остальные на территориях.

Но правила соблюдают не все.Фото: Мария ЛЕНЦ

Наталья КРАСНОПЕЕВА, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю:

- Всплеском это назвать нельзя. За весь период по району – 109 случаев. Но уточню: выявлены случаи заражения среди работников рудника (в Мотыгинском районе), это вахтовики. За два дня количество заболевших – 56 человек, проводятся все необходимые мероприятия.

Сейчас край находится на этапе введения послаблений. Но это не отменяет необходимости ношения защитных масок. Надо понимать: масочный режим с нами надолго.