Здоровье онлайн: МегаФон запускает новую услугу

МегаФон запускает решение на базе платформы интернета вещей. А государственные и частные клиники могут предложить пациентам услугу мониторинга состояния здоровья.

Из-за пандемии выросла потребность в удаленных консультациях. Разработка МегаФона позволяет следить за своим здоровье без посещения больницы и обратиться к врачу, только если состояние ухудшится.

«Сервис будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей. Платформа позволяет врачу иметь постоянный доступ к показателям здоровья, - рассказывает директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Павел Захаров. – Эти данные помогут оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения, увидев негативную тенденцию, записать человека на прием, вызвать ему скорую. Если пациент забудет провести измерения, сервис пришлет ему sms-сообщение с напоминанием.

Как это работает: медицинские приборы, оснащенные sim-картами, после проведения измерений – например, артериального давления, уровня сахара в крови – автоматически передают данные в Облако МегаФона, где они объединяются в обезличенном виде на платформе интернета медицинских вещей.

Важно, что персональные данные видит только врач. Также там отображаются все показатели пациента, фамилии других лечащих врачей, есть возможность записи на прием.

Первыми новую услугу могут испытать пациенты с гипертонией. Возможны разные сценарии: короткий (1-3 месяца) для назначения и контроля лечения, долгосрочный – для тех, кому нужно постоянное наблюдение врача.

Отметим, что развитие цифровых сервисов МегаФона в здравоохранении проходит в рамках госпроекта «Цифровая экономика».