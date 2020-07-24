2020-07-24T11:56:01+03:00
Происшествия

Пропавшего в Козульском районе 13-летнего мальчика нашли недалеко от города Назарово

Сейчас с его семьей работают полицейские
Ольга КОСТИНА
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Мальчика искали в лесуМальчика искали в лесуФото: Мария ЛЕНЦ
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Срочная информация от поисковиков: «Найден. Жив!». Жив 13-летний Никита Воронин, которого искали почти два дня. 23 июля около 9 часов вечера мальчик поехал кататься на велосипеде в поселке Козулька. Обещал недолго. Но за окном темно, а его все нет. Мама ребенка обратилась в полицию. К поискам подключились волонтеры.

- Личный состав отделения был поднят по тревоге, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Оперативно были созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, а также волонтеры. Всего в поисках принимаю участие более 40 сотрудников ОВД.

Ориентировка на Никиту поступила всем нарядам полиции. Пропажа ребенка – это всегда шок. А тут еще мальчик нуждается в медицинской помощи. Буквально несколько минут назад стало известно, что инспекторы по делам несовершеннолетних нашли беглеца в Назаровском районе. С ним и родителями работают полицейские. Выясняют причины, которые вынудили Никиту так поступить.

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Помощь в поиске оказывают волонтеры. Объявлен срочный сбор. В группе «Поиск пропавших детей - Красноярск» появилась информация для добровольцев: форма одежды – лес. Известно, что мальчик нуждается в медицинской помощи. Появилась информация, что ребенок может направляться по трассе в Ачинск или Красноярск (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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