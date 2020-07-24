В Красноярском крае второй день ищут 13-летнего мальчика, уехавшего кататься на велосипеде

В поселке Козулька (Козульский район, Красноярский край) пропал 13-летний мальчик. Никита Воронин 23 июля вечером около девяти часов вечера уехал кататься на велосипеде и до сих пор не вернулся. Об этом в полиции рассказала мама мальчика.

- Оперативно созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, а также волонтеры, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Всего в поисках принимают участие более 40 сотрудников ОВД. Ориентировка на мальчика разослана всем нарядам полиции.

Помощь в поиске оказывают волонтеры. Объявлен срочный сбор. В группе «Поиск пропавших детей - Красноярск» появилась информация для добровольцев: форма одежды – лес. Известно, что мальчик нуждается в медицинской помощи. Появилась информация, что ребенок может направляться по трассе в Ачинск или Красноярск.

Приметы Никиты: рост 153 сантиметра, волосы черные, глаза карие, родинка на правой щеке.

Был одет: серая куртка, синие спортивные штаны, голубые сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего Никиты Воронина, просьбы звонить по телефонам:

8(39154) 2-12-65 полиция в поселке Козулька или 102;

8-950-99-66-066 волонтеры (круглосуточно).