Коронавирус в Красноярске, последние новости на 24 июля 2020: масочный режим и почему депутаты просят открыть детские сады

В Красноярском крае по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на утро 24 июля 2020 года 11 923 подтвержденных диагнозов (+133 за сутки). Из них 29 случаев в краевом центре. Темп прироста за сутки – 1,1 процент. Выздоровели 9926 человека (+394 за сутки). Погибли 299 пациентов(+9 за сутки).

За все время проведено тестов на коронавирус в регионе – 559 663, в том числе за последние сутки - 9270.

Под наблюдением пока находятся 2174 человека (+239 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 167 человек.

Несмотря на пока неутешительные данные, многие не соблюдают ограничительные меры. В частности, не носят маски даже в закрытом помещении, где много людей. Например, в автобусах. Кондукторам приходится делать замечание.

Напомним, что с 12 мая в Красноярском крае действует масочный режим. Маску необходимо носить в общественном транспорте, в автомобилях такси, на остановочных пунктах, на предприятиях розничной торговли, при посещении организаций.

Пока работают лишь дежурные группыФото: Мария ЛЕНЦ

Тем временем красноярские депутаты попросили мэра открыть детские сады в городе. В горсовете уверены, что есть все основания для работы садиков обычном режиме, а потому мэра просят как можно скорее решить этот вопрос. В настоящее время в городе работают только дежурные группы. Поступает масса жалоб и не только на то, что групп мало, но и на организацию их работы - к примеру, часто в одной группе находятся дети разного возраста, что сильно мешает воспитателю следить за ними.

Напомним, что учреждения дошкольного образования были закрыты с конца марта, что стало большой проблемой для работающих родителей (подробнее).