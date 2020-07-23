Красноярские депутаты попросили мэра открыть детские сады в городе

23 Июль 2020 2020-07-23T12:55:59+03:00

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Мэра Красноярска Сергея Еремина просят решить вопрос с детскими садами - долгое время в городе работают только дежурные группы. Депутаты горсовета Красноярска обрк Еремину с настоятельной просьбой увеличить их количество, а то и вовсе открыть садики, чтобы те работали в штатном режиме. Напомним, что сады закрыты с конца марта, и многие работающие родители просто не знают, как решать вопрос со своими малышами.

Депутаты говорят, что от поступает масса жалоб и не только на то, что групп мало, но и на организацию их работы - к примеру, часто в одной группе находятся дети разного возраста, что сильно мешает воспитателю следить за ними. К тому же группы расположены неудобно.

- Людям приходится везти ребенка в соседний район, - говорит зампредседателя горсовета Андрей Козиков. - Не говоря уже о том, что смена обстановки тоже вредит воспитательному процессу. Пора уже детям дать возможность спокойно ходить в сад.

ИСТОЧНИК KP.RU