2020-07-23T12:55:59+03:00
Общество

Красноярские депутаты попросили мэра открыть детские сады в городе

Горсовет считает, что есть все основания для работы садиков обычном режиме
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Депутаты считают, что настало время вернуть работу садиков на прежние рельсыДепутаты считают, что настало время вернуть работу садиков на прежние рельсыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Мэра Красноярска Сергея Еремина просят решить вопрос с детскими садами - долгое время в городе работают только дежурные группы. Депутаты горсовета Красноярска обрк Еремину с настоятельной просьбой увеличить их количество, а то и вовсе открыть садики, чтобы те работали в штатном режиме. Напомним, что сады закрыты с конца марта, и многие работающие родители просто не знают, как решать вопрос со своими малышами.

Депутаты говорят, что от поступает масса жалоб и не только на то, что групп мало, но и на организацию их работы - к примеру, часто в одной группе находятся дети разного возраста, что сильно мешает воспитателю следить за ними. К тому же группы расположены неудобно.

- Людям приходится везти ребенка в соседний район, - говорит зампредседателя горсовета Андрей Козиков. - Не говоря уже о том, что смена обстановки тоже вредит воспитательному процессу. Пора уже детям дать возможность спокойно ходить в сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярские депутаты попросили мэра открыть детские сады в городе
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
Сын ограбил гараж отца, чтобы вытащить четыре ружья из сейфа
Возле «Роева ручья» появился «лежачий светофор»
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
В Норильске назначили и.о главы города
Металлурги и строители чаще всего страдают профессиональными заболеваниями в Красноярском крае
В Красноярск прибыл полпред президента в Сибири Сергей Меняйло
Браконьеры выловили полтонны ценной рыбы на 2,2 миллиона рублей
«Воняет канализацией, потолок не укреплен, нет водоотвода»: педагоги пожаловались на состояние новой школы в Емельяновском районе
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
Заключенные пожаловались на продление сроков из-за коронавируса: ГУФСИН отрицает
Футболист «Енисея» уложил на лопатки соперника из «СКА-Хабаровск» борцовским броском
Массовое ДТП на Мичурина: столкнулись 4 легковушки и два автобуса с пассажирами
Вспышка коронавируса: в пансионате «Жили-Были» в Красноярском крае заболели 29 человек
Коронавирус в Красноярске, новости на 23 июля 2020: почему данные по больным разные у медиков и Роспотребнадзора
Улично дорожную сеть Красноярска изменят: к «Планете» и «Гремячей гриве» построят виадуки
«Вырывала раненых бойцов из рук смерти»: красноярские следователи помогли установить памятник фронтовой медсестре
Дома дольщиков на Шевченко в Красноярске будут достроены
Определен застройщик самой большой школы в Красноярске
Клиники федерального медико-биологического агентства в Красноярске вернулись к плановому приему
Уже 10 красноярцев пострадали от укусов змей
Летние кафе и террасы в Красноярске работают без нарушений
Врачи красноярской краевой вылетели в Норильск для помощи в борьбе с COVID
Пушка на Караульную гору Красноярска пока не вернется