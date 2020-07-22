Депутаты Красноярского горсовета продлили меры поддержки городских предпринимателей на третий квартал 2020 года.

Пакет мер был принят в конце апреля, его разработала администрация Красноярска совместно с городскими депутатами. Всем предприятиям малого и среднего бизнеса, а также социальным НКО, которые пользовались муниципальными зданиями и землей, во втором квартале снизили арендную плату на 99% (если арендаторы получили здания и участки без проведения торгов).

Кроме того, предприятиям отдельных видов деятельности — в том числе наиболее пострадавших от коронавируса — снизили налоговую ставку по ЕНВД с 15% до 7,5%, а компаниям, связанным с розничной торговлей, понизили ставку с 15% до 11,25%.

Депутаты единогласно поддержали проект продления мер поддержки предпринимателей на третий квартал 2020 года. Это решение было принято на внеочередной сессии, которая прошла 22 июля. Заседание проходило в дистанционной форме: часть депутатов присутствовали в зале, часть подключилась по видеоконференцсвязи.

Председатель горсовета Наталия Фирюлина отметила, что все муниципальные меры поддержки востребованы и очень важны. Фото: пресс-служба Красноярского городского Совета

Председатель горсовета Наталия Фирюлина отметила, что все муниципальные меры поддержки востребованы и очень важны:

— Снижением налога на вмененный доход в Красноярске пользуются более 16 тысяч налогоплательщиков. Это 95% всех предпринимателей, которые платят ЕНВД. Очень важно, что для продления и снижения ставки по арендной плате и по налогу предпринимателям не нужно будет куда-то ходить, собирать документы и писать заявления. Все будет пролонгировано автоматически. Тем, кто уже оплатил, например, аренду за третий квартал, эти средства переведут на следующий период, — заявила председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.

Некоторые депутаты отметили, что меры поддержки можно было автоматически продлить до конца года — но в таком случае город недополучит еще больше средств в бюджет. В третьем квартале Красноярск недосчитается примерно 68 млн. руб. — 58 млн. не поступят из-за снижения ставки ЕНВД, почти 10 миллионов — из-за пониженной арендной платы (она сохранится по 108 договорам на аренду нежилого фонда города и 115-ти договорам на аренду земли).

Заседание проходило в дистанционной форме: часть депутатов присутствовали в зале, часть подключилась по видеоконференцсвязи. Фото: пресс-служба Красноярского городского Совета

Депутаты рекомендовали вернуться к вопросу продления мер поддержки уже в сентябре, чтобы бизнес мог планировать свои действия с октября по декабрь.

— Это помощь не просто на бумаге. Она выражена в конкретных деньгах, которые недополучит бюджет, но и предприниматели их не заплатят. Так что подходить к решению вопроса о продлении пакета мер поддержки нужно очень взвешенно, не забывая о том, что уже сейчас мы начинаем формировать бюджет 2021 года, — заявил председатель постоянной комиссии горсовета по бюджету собственности и экономическому развитию Павел Павелко.