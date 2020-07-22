В режиме особой ответственности: «Красноярская рециклинговая компания» подвела итоги работы за шесть месяцев 2020 года

Первая половина года стала в прямом смысле слова испытанием для всех служб, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности людей. Пандемия коронавирусной инфекции повлияла практически на все производственные сферы, заставила вносить коррективы в уже отлаженные процессы и задействовать дополнительные ресурсы. Приходилось буквально «с колёс»подстраиваться под новые условия. Однако сейчас уже можно сказать, что эту проверку на прочность «Красноярская рециклинговая компания» прошла достойно.

За шесть месяцев 2020 года красноярский левобережный региональный оператор по обращению с ТКО вывез на специализированные полигоны более 121 тысячи тонн твёрдых коммунальных отходов. Самым «чистым» месяцем, как и в прошлом году, стал февраль – он «принёс» всего 15 тысяч тонн ТКО. А наибольшая нагрузка выпала на апрель – 24 000 тонн, образовавшихся в результате стремления красноярцев потратить дни вынужденной самоизоляции с пользой – провести генеральную уборку квартир, дач, гаражей.

Наибольшая нагрузка выдалась на апрель, когда красноярцы на самоизоляции принялись наводить генеральную уборку. Фото: предоставлено КРК

График вывоза ТКО в зоне обслуживания, отрегулированный в течение первого года реформы, специалисты «КРК» настраивают теперь в соответствии с новыми условиями жизни в режиме ограничений, связанных с COVID-19. Проводят мониторинг заполняемости контейнеров, меняют периодичность вывоза, чтобы обеспечить людям максимальный комфорт и безопасность. Мусор с контейнерных площадок у многоквартирных жилых домов вывозят ежедневно, из частного сектора – в соответствии с наполняемостью контейнеров.

- Кроме исполнения договорных обязанностей, мы по просьбе администрации Красноярска безвозмездно обслуживали блок-посты, которые установили на въездах в город в период ограничений из-за COVID-19, – рассказал исполнительный директор «КРК» Игорь Ким. – В нашей технологической зоне их было шесть, там круглосуточно дежурили сотрудники полиции и МЧС. Мы разместили на каждой точке контейнеры, отследили интенсивность наполнения, составили график. В общей сложности за три месяца работы с блок-постов вывезли на полигоны около 8 тонн ТКО.

В связи с пандемией 2/3 сотрудников компании были переведены на удаленный режим работы, но ни один специалист не был сокращён, а информационная система компании позволила обеспечить эффективную дистанционную работу, без ущерба для качества оказываемой услуги.

По просьбе администрации безвозмездно обслуживали блок-посты на въездах в город в период ограничений. Фото: предоставлено КРК

Ежедневно на маршруты выходит 69 единиц спецтехники, треть из которых – приобретённые в последние два года новые современные мусоровозы марок Scania, Iveco и Mercedes. Все автомобили оснащены системой ГЛОНАСС, ведется фотофиксация выполненных работ. Кроме того, в компании внедрили мобильное приложение, позволяющее не только контролировать все процессы, но и оперативно решать возможные претензионные ситуации.

В этом году левобережный регоператор приложил максимум усилий для решения проблемы с нехваткой и плохим состоянием баков на площадках накопления ТКО. По закону оборудовать площадки и обеспечивать исправность контейнеров обязаны местные администрации, управляющие компании, собственники квартир и частных домов. Однако далеко не везде этот вопрос решили своевременно, особенно сложной была ситуация в частном секторе. Поскольку «пострадавшей стороной» в этой ситуации становились люди, оплачивающие услугу, в компании приняли решение в качестве временной меры ввести мешковой сбор, а затем начали устанавливать необходимое оборудование за свой счёт.

Начиная с марта 2020 года КРК установила 433 контейнера в Железнодорожном и Октябрьском районах Красноярска, а также в деревнях и посёлках Емельяновского района, в том числе, 63 мульды объёмом 8 кубометров и 135 контейнеров объемом 1100 литров. К началу июля мешковой сбор остался лишь в посёлках Песчанка и Бадалык, а также на улицах Архангельская и Березина в Советском районе Красноярска. Фактически регулярный вывоз мусора налажен во всей технологической зоне оператора.

Регулярный вывоз мусора налажен во всей технологической зоне оператора. Фото: предоставлено КРК

Не прекращается борьба регоператора с несанкционированными свалками. В первом полугодии 2020 года специалисты службы экологического мониторинга «Красноярской рециклинговой компании» зафиксировали в левобережной технологической зоне 124 несанкционированных свалки ТКО. 70 из них уже ликвидированы, причём 64 – силами собственников земель. 6 свалок убрано за счет регоператора, все затраченные средства будут взыскивать с виновников в судебном порядке.

Продолжается работа и по внедрению раздельного сбора мусора. Первым шагом в этом направлении стала организация сбора пластика (ПЭТ).За первое полугодие горожане собрали более 60 тонн ПЭТ, из которых обработано и передано на вторичное производство более 30 тонн.

- Мы установили в Красноярске уже более 700 специальных контейнеров: 188 собственных и более 500 – совместно с партнёрами, – говорит директор «Красноярской рециклинговой компании» Илья Ильин. – Внедрили мобильное приложение CleanPath («Клинпас»), где содержится информация обо всех точках раздельного сбора мусора, и можно «в один клик» сообщить оператору о том, что контейнер наполнился.Радует, что горожане отнеслись к идее раздельного сбора мусора с пониманием. В наш колл-центр поступает всё больше звонков с просьбами установить такие контейнеры во дворах многоквартирных домов.

Продолжается работа по внедрению раздельного сбора мусора. Фото: предоставлено КРК

В июне «Красноярская рециклинговая компания» начала устанавливать специальные баки под стекло. Для красноярцев эта услуга предоставляется бесплатно. Достаточно обратиться в свою управляющую компанию, которая сделает заявку, и через день-два контейнер появится на согласованном с жителями дома месте. Координаты каждой точки сразу заносятся в мобильное приложение. Сейчас в краевом центре установлено уже 24 бака под стекло, вывезено для обработки 2,5 тонны стекла.

На все вопросы, связанные с деятельностью левобережного оператора по обращению с ТКО, красноярцы могут получить ответ у специалистов колл-центра компании. В связи с пандемией коронавируса с марта все обращения принимаются только дистанционно – на телефон «Горячей линии», через форму на сайте kras-tko.ru либо по электронной почте info@kras-tko.ru.