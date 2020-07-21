«Трюки придумываю на сенокосе»: парень из небольшого села стал лучшим фокусником Якутии

Таких и берут в Хогвартс, или Гарри Поттер бы позавидовал! Пока сверстники метят в олигархи, а работают трактористами, парень из небольшого села Маар в Якутии уже сейчас промышляет… волшебством. В свои 20 лет Дьулустан Павлов стал лучшим фокусником Якутии.

Маглы, завидуйте: одним взглядом он двигает бильярдные шары, превращает колоду карт в пачку жевательной резинки. И это только начало – новые трюки рождаются постоянно.

julustan_p Трюк с бильярдным шаром.

- Нет, не во сне! – смеется он. – Я же из деревни, большую часть времени бывают на природе, а у нас о-о-о-о-чень красиво, свежий воздух. Бывает, вдохновение приходит прямо в поле. Кошу сено и – оп! - муза посетила.

А мне летать охота!

Говорит, фокусником сделался случайно, ну, почти. В 12 увидел на Discovery Channel программу «Динамо: невероятный иллюзионист», ее показывали каждое воскресенье. Что тот вытворял! Ходил по воде – реке Темза – перед Вестминстерским дворцом в Лондоне. Показывал чудеса левитации, чуть ли не летал, как Нео из «Матрицы». После этого для Дьулустана все перевернулось – мальчишка «заболел» фокусами.

Конечно, получалось не сразу. Но недаром его имя с якутского означает «упорный, целеустремленный». Несколько недель тренировок – и первый трюк был готов.

Новые трюки часто приходят на природе. Фото: соцсети.

- Вроде бы ничего особенного: классика – исчезновение монетки. Подсмотрел его на ютубе, так и научился. Товарищи удивились, ахали, охали… А потом кто-то сказал, что уже видел этот трюк в сети, знает его. Мне стало неловко, со временем начал создавать свои фокусы.

Тренировки по 4 часа

Каждый трюк требует буквально ювелирной точности. Так что еще школьником привык к долгим тренировкам.

- Для этого брал карты: тасовал, подбрасывал, ловил – манипуляций множество. И так по 3-4 часа. Семья, кстати, была не против, я живу с мамой и младшим братом. Никто не упрекал: что это я часами дурака валяю, наоборот, всегда поддерживали, подбадривали.

Свои «волшебные» руки совершенствовал годами. Но при этом не трясся над ними, не берег. Попросит мама прополоть грядки или прибить полку – пожалуйста! Старший мужчина в семье, как иначе?

julustan_p Трюк с жевательной резинкой

- Применяю ли умения в быту? Почистить картошку за две секунды, например, не могу. А вот в школе однажды помогло: мне трудно давалась физика. И нашел выход: как-то показал учителю свои фокусы, он поставил мне хорошую оценку. Итоговую тоже, кстати, вывел положительную.

В свои 20 он настоящий шоумен. Фото: соцсети.

Кому фокусы, а кому и доход

Сначала Дьулустан думал: трюки будут его хобби. Но со временем они стали главным в его жизни. Начал выступать на праздниках – корпоративах, свадьбах, днях рождения, зарабатывать. И сейчас фактически содержит семью, ведь мама у него домохозяйка, брат недавно окончил школу.

Он учится на актера, окончил второй курс. Фото: соцсети.

Вот тебе и фокусы! Сам он поступил на актера в Арктический институт культуры и искусств, окончил второй курс. А не так давно победил в конкурсе, заработал звание Лучший иллюзионист Якутии.

- Вручили кубок и приз – 20 тысяч рублей. Засветился на ТВ. Запустил свой проект в соцсети #черезмагиюкзвёздам. Показываю фокусы якутским випам. А еще у меня есть мечта - встретиться с моим кумиром, Динамо, который вдохновил меня стать иллюзионистом. Кстати, он заходил на мою страницу в инстаграме, лайкнул видео. Выставил в своих сторис. Так что я немного приблизился к мечте. Сейчас из-за пандемии я пока что не выступаю. Но очень скучаю по сцене. По тому моменту, когда выходишь, показываешь что-то, и все ахают. Это ни с чем несравнимо, настоящий кайф.