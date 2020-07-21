Велика Россия, а искупаться негде!

Давно минул Ивана Купала, лето «перевалило» свою середину, а в большинстве городов до сих пор не то, что не разрешено купаться, не открыты пляжи. Притом, что многие стоят на берегах широких рек, есть озера, - обидно! Если верить Роспотребнадзору, купаться «можно нигде». В этом году у проверяющих уважительный повод: инфекция не позволяет массово собраться, даже на пляже. Да и они не готовы, да и в воде вечная кишечка. А в прошлом году, а в позапрошлом? (То, что ситуация примерно везде одна и та же, мы убедились, элементарно устроив перекличку по сети «КП»).

Почему пляжи - в лучшем случае, два, в лучшем случае, только для загара, открываются – опять же, в лучшем случае, только к концу лета? И если показатели по песку на пляже рано или поздно как-то дотягиваются до безопасных санитарных норм, то в воде всегда находят кишечную палочку. В итоге со знака «Купаться запрещено» лишь из года в год сметается пыль...

На разрешенных пляжах должны быть спасателиФото: Мария ЛЕНЦ

Элементарная перестраховка?

Невольно позавидуешь сельчанам. За пределами городов нет никакого Роспотребнадзора, никто и никогда не проверяет речки и озера. А ведь наверняка там есть и кишечная палочка и кое-что похуже. Так почему в городах власти так ревностно относятся к безопасности?

А может просто кто-то не хочет отвечать за тех, кто в невыносимую жару лезет в воду? Не хочет тратить деньги на благоустройство, договариваться с медиками, спасателями? Куда проще поставить запрещающий знак на берегу: нарушаешь запрет – это твой личный выбор. Утонешь – сам виноват, кто тебя заставлял в воду прыгать. И вот, выходит тихий компромисс - купаться как бы запретили. Но и полицейских, вытаскивающих народ из воды и выписывающих тут же квитанции штрафов, «не отходя от кассы» (нарушение общественно порядка, от 1000 до 3000) нет. Но это наша версия. А что говорят «погруженные в тему»? Некоторые согласились пообщаться анонимно, а некоторые и в открытую.

Многих неухоженным городским пляжам предпочитают частные бассейны. Здесь недешево, но чисто.Фото: Мария ЛЕНЦ

Александр, представитель МЧС, много лет был в числе тех, кто проводит досмотр пляжей на предмет из готовности и безопасности.

- Есть три структуры, - говорит он, - которые проверяют пляжи и воду: администрация, МЧС и Роспотребнадзор.

МЧС - смотрит, чтобы на пляже не было пивточек, был спасательный пост с постоянным сотрудником, либо стенд со спасательным кругом. Водолазы должны обследовать дно на предмет стекол и коряг и другого мусора, чтобы никто не поранился. Если владелец/арендатор выполнил требования – получай разрешение.

Вопрос в Роспотребнадзоре, он берет пробы воды в водоемах. Все знают, что вода плохого качества. Но ведь никто не предлагает эту воду пить. Для перестраховки Роспотребнадзор говорит: «мы не рекомендуем, а вообще – на ваше усмотрение».

И, наконец, органы местной власти, которые в целом отвечают за жизнь и безопасность. Они предпочитают для перестраховки ставят знаки «Купание запрещено». По большому счету, местным властям, чтобы открыть пляжи, не сложно добиться заключения МЧС и санэпидслужбы. Но выгоднее подтвердить вердикт надзорных органов на запрет.

А это правобережная набережная Красноярска, дети купаются в протоке, зарастающей иломФото: Мария ЛЕНЦ

Наталья Краснопеева, представитель того самого Роспотребнадзора (Красноярский край). По сути, подтверждает простую истину - народ купается в местах запрещенных, но вот такого, чтобы летом забивались все «инфекционки», нет...

- В нынешнем году регионы находятся на этапе ограничений, поэтому санэпидзаключений по водоемам, в частности, в Красноярском крае, не выдавалось никому, таких обращений даже не было. А вообще у нас не было вспышек инфекций, связанных с купанием. Можем предположить, что вода не настолько не отвечает требованиям, чтобы вызвать массовые заболевания. Но нужно понимать, не все жители обращаются за помощью в случае ухудшения здоровья. А если обращаются, не все признаются, что перед этим купались в водоеме...

Выехать за город, на озера с песчанными берегами - не у всех есть такая возможностьФото: Мария ЛЕНЦ

А что частный бизнес?

Вопрос ребром: если муниципалитет не хочет брать ответственность, то почему так мало частных пляжей? Все знают, для досуга лето – самый «сенокос», заработать можно за пару месяцев на целый год. В Красноярске, к примеру, такой частный пляж один – озера-парк «Емельяново». В аренде берег и озеро у предпринимателя Ивана Колчина. Все красиво, даже фото получаются, как за границей. Но тут и ситуация особая, у предпринимателя другой большой наследственный бизнес, связанный с сельхозпродукцией, есть средства, чтобы вложить в обустройство зоны отдыха. И, несмотря на приличную стоимость входного билета (400 рублей) по сути, это больше бизнес «для души»:

- Сильно зависишь от погоды – ее ни угадать, ни повлиять, - объясняет Колчин. - Так что у пляжного бизнеса большие риски. Для начала требуются затраты: завезти песок, обустроить территорию, навести порядок. Влетает в копейку. Выполнить нормы ГИМС по безопасности не так сложно. Надо иметь спасательное оборудование, спасателей, медпункт, выставить буйки, провести обследование дна. Водолазы проверят, акт составят – объект откроют.

Пробы воды и песка с пляжей проверяют по 30 - 40 показателямФото: Мария ЛЕНЦ

А вот что касается разрешения Роспотребнадзора по качеству воды – здесь есть проблемы. Проба воды стоит порядка 120 тысяч, это сложная экспертиза, ее делают по 30-40 параметрам. Поэтому загорать как бы можно, а запрет на купание действует.

Но понятно, в воду все равно все пытаются влезть. Хоть на организованном пляже, хоть на стихийном. Наверное, чтобы ограничить доступ к воде, нужно забор построить под током – с колючей проволокой. А надо ли? Все купаются и при соблюдении элементарных норм еще «никто не умер»...

Как оказалось, властям проще выставить вот такой запрещающий знакФото: Мария ЛЕНЦ

ДОСЛОВНО

«Нужно дать людям возможность отдыхать у себя дома»

Сергей ВОЛКОВ, председатель Общественной палаты Красноярска

- Может быть, ситуацию, складывающуюся годами, как-то изменит пандемия. До этого ответственные службы, на мой взгляд, работали по каким-то своим инструкциям, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни. Коронавирус показал, как важно иметь возможность отдохнуть без дальних перелетов, у себя дома. У многих нет возможности выехать даже на озера в пределах своего региона. А купаться хочется всем – так дайте людям такую возможность.