Председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина и Глава города Сергей Еремин поздравляют металлургов Красноярска

Уважаемые металлурги! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём металлурга!

Металлургия – флагман производственной мощности всего нашего региона. На территории города сегодня работают «Красноярский алюминиевый завод», «Красноярский металлургический завод», группа компаний «СИАЛ», «Красцветмет». Эти предприятия всегда были визитной карточкой региона и города Красноярска: они являются эталоном эффективной работы и базой для развития передовых технологий, обеспечивают промышленный рост, стабильность экономики.

Наши заводы становятся рекордсменами по наращиванию темпов, лидерами международного масштаба по объемам производства. Один из крупнейших в мире производителей алюминия Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ в 2019 году отметил 55-летие со дня выливки первого металла. Полувековой юбилей отметил Красноярский металлургический завод. «Красцветмет» в 2019 году побил собственный рекорд по аффинажу золота и произвел 253 тонны металла. Красноярцы гордятся успехами, мощью и рекордами наших предприятий.

По доброй традиции красноярские предприятия – инициаторы и участники проектов по благоустройству города. Так, компания РУСАЛ является эталонным партнёром администрации Красноярска по реализации крупных общегородских проектов. За последние годы была проведена реконструкция площади Революции, сквера Сурикова, нескольких дворовых территорий, выполнено обустройство новой тропы в заповеднике «Столбы». В ближайших планах – модернизация Центрального парка и продолжение работ по реконструкции «Исторического квартала». Мы благодарны красноярским покорителям металла за деятельное участие в развитии и жизни города!

Уважаемые металлурги! Каждый раз, превращая холодную руду в расплавленный металл, вы отдаете часть своего сердца. Эта работа по силам только настоящим мужчинам. Сильным, честным и преданным своему делу. Спасибо вам за нелегкий ежедневный труд! Желаем вам крепкого здоровья, удачи, добра, оптимизма и профессиональных успехов!

С праздником!

Председатель Красноярского городского Совета депутатов Н.В. Фирюлина

Глава города Красноярска С.В. Ерёмин