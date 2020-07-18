Сосновоборск становится крупной площадкой для инвестиций в лесной промышленности

В Сосновоборске состоялось совещание, посвященное вопросам размещения на базе на ООО «Красфан» промышленного технопарка «Сосновоборск. Технодрев – 2020». В выездном совещании, которое провел министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов, приняли участие президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Алексей Желнеев, директор по развитию Корпорации развития Енисейской Сибири Алексей Николаев, представители ООО «Красфан», министерства лесного хозяйства края, ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Открывая совещание, Димитрий Маслодудов подчеркнул необходимость развития промышленного технопарка, отметив, что решение о концептуальной проработке данного проекта на территории действующих производственных мощностей ООО «Красфан» было принято Губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

ООО «Красфан» реализует приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Создание и развитие фанерного комбината в г. Сосновоборск Красноярского края». При этом производственная площадка компании обладает дополнительными потенциальными мощностями для создания промышленного технопарка, а также находится в красноярской агломерации. Алексей Желнеев рассказал, что ООО «Красфан» совместно с министерством лесного хозяйства организована работа по привлечению резидентов, а также о предварительных договоренностях с потенциальными инвесторами и успешных примерах сотрудничества с действующими резидентами, занятыми в отрасли деревопереработки.

- Для дальнейшего развития технопарка необходимо привлекать новых резидентов. Предлагаю организовать работу с крупными компаниями, заинтересованными в диверсификации своего бизнеса или расширении производственных мощностей. Такое сотрудничество будет экономически выгодно обеим сторонам, – подчеркнул министр лесного хозяйства.

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

Директор по развитию Корпорации развития Енисейской Сибири Алексей Николаев подтвердил готовность в поиске новых резидентов, а также в подборе мер государственной поддержки инвесторов.

Участники выездного совещания посетили производственные цеха, где познакомились с деятельностью инвесторов технопарка, в том числе производство лакокрасочной продукции, производство сэндвич-панелей, производство шпалы и тарной доски.

Одним из перспективных резидентов технопарка является ГУФСИН, представители которого презентовали двухмесячные саженцы сосны, выращенные по новой технологии. Экспериментальная посадка показала100% всхожесть посадочного материала и быстрый рост. По словам представителей ГУФСИН, при поддержке данного проекта в лесопитомниках исправительных колоний возможно организовать выращивание до 5,5 млн. саженцев сосны с закрытой корневой системой.

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

Димитрий Маслодудов высоко оценил представленные экземпляры саженцев, отметив, что данная технология заслуживает особого внимания и изучения со стороны специалистов лесной отрасли.

По результатам совещания была достигнута договоренность о формировании дорожной карты, а также о проведении совещаний с крупными лесопромышленными компаниями края для презентации площадок для производств.

Создание промышленного парка позволит привлечь новые инвестиции в развитие региона, повысит конкурентоспособность производимой продукции, обеспечит население новыми рабочими местами.