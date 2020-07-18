2020-07-18T08:57:41+03:00
Экономика

Сосновоборск становится крупной площадкой для инвестиций в лесной промышленности

Министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов провел выездное совещание по развитию промпарка
Поделиться:
Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского краяФото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края
Изменить размер текста:

В Сосновоборске состоялось совещание, посвященное вопросам размещения на базе на ООО «Красфан» промышленного технопарка «Сосновоборск. Технодрев – 2020». В выездном совещании, которое провел министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов, приняли участие президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Алексей Желнеев, директор по развитию Корпорации развития Енисейской Сибири Алексей Николаев, представители ООО «Красфан», министерства лесного хозяйства края, ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Открывая совещание, Димитрий Маслодудов подчеркнул необходимость развития промышленного технопарка, отметив, что решение о концептуальной проработке данного проекта на территории действующих производственных мощностей ООО «Красфан» было принято Губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

ООО «Красфан» реализует приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Создание и развитие фанерного комбината в г. Сосновоборск Красноярского края». При этом производственная площадка компании обладает дополнительными потенциальными мощностями для создания промышленного технопарка, а также находится в красноярской агломерации. Алексей Желнеев рассказал, что ООО «Красфан» совместно с министерством лесного хозяйства организована работа по привлечению резидентов, а также о предварительных договоренностях с потенциальными инвесторами и успешных примерах сотрудничества с действующими резидентами, занятыми в отрасли деревопереработки.

- Для дальнейшего развития технопарка необходимо привлекать новых резидентов. Предлагаю организовать работу с крупными компаниями, заинтересованными в диверсификации своего бизнеса или расширении производственных мощностей. Такое сотрудничество будет экономически выгодно обеим сторонам, – подчеркнул министр лесного хозяйства.

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

Директор по развитию Корпорации развития Енисейской Сибири Алексей Николаев подтвердил готовность в поиске новых резидентов, а также в подборе мер государственной поддержки инвесторов.

Участники выездного совещания посетили производственные цеха, где познакомились с деятельностью инвесторов технопарка, в том числе производство лакокрасочной продукции, производство сэндвич-панелей, производство шпалы и тарной доски.

Одним из перспективных резидентов технопарка является ГУФСИН, представители которого презентовали двухмесячные саженцы сосны, выращенные по новой технологии. Экспериментальная посадка показала100% всхожесть посадочного материала и быстрый рост. По словам представителей ГУФСИН, при поддержке данного проекта в лесопитомниках исправительных колоний возможно организовать выращивание до 5,5 млн. саженцев сосны с закрытой корневой системой.

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края

Димитрий Маслодудов высоко оценил представленные экземпляры саженцев, отметив, что данная технология заслуживает особого внимания и изучения со стороны специалистов лесной отрасли.

По результатам совещания была достигнута договоренность о формировании дорожной карты, а также о проведении совещаний с крупными лесопромышленными компаниями края для презентации площадок для производств.

Создание промышленного парка позволит привлечь новые инвестиции в развитие региона, повысит конкурентоспособность производимой продукции, обеспечит население новыми рабочими местами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глава Минстроя Владимир Якушев — о льготной ипотеке, обманутых дольщиках и историческом шансе решить жилищный вопрос
Министр строительства и ЖКХ в эфире программы «Вечерний Мардан» на Радио «КП» рассказал, что мешает нам строить жилье дешевле, и ответил на вопросы журналистов и слушателей
Новости 24
Занимал деньги и забирал квартиры: жителя Железногорска обвиняют в вымогательстве и мошенничестве
Автопарк скорой помощи в Красноярском крае увеличился на 19 машин
«Погиб на месте»: на правобережье Красноярска под колеса иномарки попал пешеход
Где в Красноярске появятся новые дороги к октябрю
С начала года стерилизовали 1275 собак: в Красноярске отчитались, как решается проблема с бездомными животными
Была под присмотром 72-летней бабушки: в Туве полуторагодовалая девочка выпала из окна 4 этажа
Озеро-парк у мясокомбината вернули Красноярску
Упрекнул, что медленно готовит: в Красноярском крае женщина зарезала мужа ножом для мяса
Красноярцев просят придумать имя новорожденному олененку
В Назарове мемориал погибшим в войне солдатам повредили при благоустройстве и не стали восстанавливать
МегаФон и Росгеология проведут совместную морскую экспедицию