Сильные ливни затопили сразу несколько регионов России

Этим летом ливневые дожди наделали бед сразу в нескольких регионах России. Затопило несколько станций метро в Москве. На юге страны в воде оказались десятки домов, дворы и дороги. Чуть позже «поплыл» Красноярск: люди плавали по дорогам на надувных матрасах. В Туве переполненные реки снесли 10 мостов, размыли 12 дорог, затопили десятки сел. А после грозовой фронт ударил по Иркутску. Как развивались события и что говорят обо всем этом метеорологи.

Хроника наводнений лета 2020:

Иномарка утонула на Космонавтов. Фото: instagram.com/dps_vl

Владивосток начал уходить под воду 26 июня. С 5 утра и по 16:00 в приморской столице уже выпало 93 мм осадков. Полицейским пришлось перекрывать часть улиц, чтобы водители не утопили свои машины. Через мгновенно образовавшиеся «озера» не могли проехать даже внедорожники. Они утопали по лобовое стекло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/789420" frameborder="0"></iframe> Сегодня в Геленджике прошел сильнейший ливень.

Мощный ливень обрушился на Геленджик 8 июля. За полчаса выпала полумесячная норма осадков - 25,5 мм. Улицы курортного городка превратились в бурные потоки, сметающие все на своем пути. Даже людей, которые рискнули их переходить. К счастью, обошлось без пострадавших. Впрочем, осадки хоть и были обильными, но вода быстро ушла с улиц города – в море, оставив после себя на набережной камни и грязь. Вскоре там вновь появились туристы.

На велосипеде по колено в водеФото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск каждое лето топит по нескольку раз. Со всеми вытекающими отсюда последствиями – затопленными дворами, мутными реками на дорогах. Со спецтехникой, которая выезжает на откачку воды, не дожидаясь окончания ливня. Никто не удивляется фонтанам из люков и воде по колена в автобусах. Многие красноярцы подходят к проявлениям стихии с юмором. Например, плавают по улицам на надувных автомобильных камерах, как это было 10 июля.

- 10 июля циклон вышел, как мы говорим, «в лоб» на Красноярск, - рассказала Наталья Краснова, начальник отдела метеопрогнозов красноярского гидрометцентра. – Он прошел прямо через город, а поскольку очень медленно смещался, налил очень много. За день выпало 70 процентов месячной нормы осадков июля. Это редкость, но и раньше бывали у нас такие ливни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791002" frameborder="0"></iframe> В Туве реки вышли из берегов.соцсети

13 июля на Туву обрушилась стихия – сильнейший ливень и гроза. Три дня – и от проливных дождей вышли из берегов реки, затопили низменности и дороги, добрались до населенных пунктов. По данным МЧС республики пострадали семь районов. Под водой оказались несколько сотен жилых домов и приусадебных участков. Размыто больше 10 мостов и 12 дорог. Количество эвакуированных больше 500 человек. По прогнозу синоптиков ситуация должна стабилизироваться, после чего специальные комиссии приступят к оценке ущерба.

17 июля в Ростове-на-Дону сильный продолжительный дождь спровоцировал наводнение.

Последствия ливня в Ростове-на-Дону Фото: соцсети

Многие улицы и дворы просто ушли под воду. Ливневая канализация не справилась со стихией, вода поднялась выше метра. В результате десятки машин по всему городу застряли в водном плену, владельцы не успевали перегнать на безопасное место. Местами из-под воды были видны только крыши машин. Еще одно неприятное последствие – перевернутые потоками воды мусорные контейнеры. По прогнозам стихия успокоится только 18 июля.

Проливной дождь затопил Иркутск 15-16 июля Фото: соцсети

В ночь с 15 на 16 июля иркутянам казалось, что их город смоет с лица земли – таких мощных осадков тут давно не видели. На улицах воды по колено. Машины наполовину тонули в воде, многие пришлось вывозить на эвакуаторе. Тонули в дорожных реках автобусы вместе с пассажирами. Вдобавок часть города осталась без электричества, не работали фонари и светофоры, стоял электротранспорт. Пришлось даже эвакуировать жильцов из подтопленных домов. А воду с улиц откачивали пожарными машинами.

В Измайлово машины погрузились в воду по самый капот Фото: Леонид Крутаков/Facebook

Досталось и столице. 20 июня в Москве за пару часов выпало до 70% месячной нормы осадков. Затопленными оказались не только улицы и дворы. Полностью исчезли в мутной воде несколько станций метро. Пробки растягивались на много километров. В парке Коломенское разряд молнии ударил в пару, шедшую под зонтом (обоих спасли). По большому счету счастливчиками в это время чувствовали себя только владельцы внедорожников.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России:

- Обычно у нас устойчивые антициклоны и погода более-менее спокойная, погода жаркая. А сейчас время циклонов. Июль во многих регионах южных и центральной России – самый дождливый месяц года. В итоге дожди прошли по всем регионам европейской территории. В большей мере это связано с тем, что здесь преобладает западно-восточный перенос воздушных масс - циклоны идут с запада на восток, по северу европейской территории. Для центральных областей они поставляют теплый воздух, переменную облачность и затяжные дожди. Последний циклон прошел с юга на север, а не с запада на восток. Это такой меридиональный процесс. Как часто это бывает, не могу сказать, но некоторые связывают это с потеплением климата. В принципе, это обычные летние конвективные явления, когда встречаются воздушные массы с различными свойствами. Холодная арктическая и теплая субтропическая прогретая воздушная масса континентальных районов Казахстана, районов Средней Азии и даже Центральной Азии. В Иркутске за 2,5 суток выпало полторы месячной нормы осадков. Это тоже связано с активными циклонами, но их траектория несколько другая. Зарождаются они на территории Монголии и севера Китая. Последний циклон переместился с запада на восток из Тувы в Иркутскую область, Забайкалье. В Краснодарском крае из-за сложной аэрографии местности возникают мощные кучеводождевые облака, длияние также оказывает влажный воздух циклона с территории Турции и восточного Средиземноморья. В Москве в июле обычно выпадает больше всего осадков – 94 миллиметра за месяц. Последние же дожди были до половины месячной нормы осадков. Следующая неделя в столице тоже будет дождливая и умеренно прохладная, 30-градусной жары точно не ждите.