Россию заливает: в Туве спасли детей, отрезанных от дома паводком

13 июля на Туву обрушилась стихия. Сильнейший ливень и гроза. Но это было только начало. Проливные дожди зарядили на несколько дней и переполнили реки, которые вышли из берегов и бурлящим потоком устремились к домам, дорогам, мостам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/791002" frameborder="0"></iframe> В Туве реки вышли из берегов.соцсети

Хроника событий

- По данным МЧС республики на 17 июля, пострадали уже семь районов. Больше всего досталось трем территориям - села Сайлыг, Шуй и Булун-Терек (Чеди-Хольский, Тайгинский и Чаа-Хольский районы).

Спасатели помогают жителям выбраться из затопленных домов Фото: МЧС Тувы

- По предварительной оценке, подтоплены 125 домов и 113 приусадебных участков, разрушено 10 мостов, размыто покрытие на двенадцати дорогах. Жителей нескольких сел пришлось эвакуировать.

Передвигаться по селу можно только так Фото: МЧС Тувы

- В Чаа-Хольском раи оне в Кызыл-Даге пробило укрепительную дамбу. Под водой оказались 127 дворов, пострадали 483 человека, среди них 203 ребенка. Спасатели вывозили людей на резиновых лодках, выносили детей и стариков из домов по колено в воде на собственных руках. Пострадавшие от подтопления люди в основном разместились у родственников, в пунктах временного размещения пока находятся всего 35 человек.

Спасатели выносят людей на руках Фото: МЧС Тувы

- В Аянгаты Барун-Хемчикского кожууна смыло дорогу перед мостом реки Аянгаты. Рядом находящееся село стихия помиловала: вода не дошла до жилых домов. В раи центре Кызыл-Мажалыке оказался подтоплен парк отдыха. В Баи -Таи ге в селе Шуи -Аксы повреждено два моста и под водой оказались семь участков. И еще, еще, еще…

Эвакуация детей Фото: МЧС Тувы

История спасения: дети перебирались через бурный поток по поваленному дереву

В отдаленном Монгун-Тайгинском районе Тувы смыло участок автодороги и обрушились мосты Хандагайты-Мугур-Аксы со 107 по 114 километр. А 15 июля между бродами реки Барлык, словно по цепочке, одна за другой перед остатками моста встала вереница машин. Люди ехали из Кызыла домой в село Мугур-Аксы и застряли. Не перейти, не переехать. За руслом реки размытая дорога, половина которой «ушла» вниз и превратилась в овраг. Это был третий день разгула стихии.

Разрушенный мост Фото: МЧС Тувы

В ловушке оказались 36 человек. Среди них 10 детей разных возрастов – от пяти до 17 лет. О ЧП сообщили в спецслужбы. Вскоре прибыли сотрудники МЧС, медики, специалисты местной администрации. Началась эвакуация.

Через реку можно было перебраться только так Фото: МЧС Тувы

Сейчас о неожиданной остановке дети вспоминают, как о невероятном приключении. Но тогда пришлось поволноваться. С берега на берег они перебирались мелкими шажочками, через булыжники, вверх по высокому склону, а потом еще предстояло пройти через бурный поток по поваленному дереву. Нужно отметить, что люди, попавшие в беду, поддерживали друг друга, как могли. Особенно дети. Сложные участники проходили, держась за руки. Спасатели контролировали весь процесс от и до.

Дети держались за руки во время спасательной операции Фото: МЧС Тувы

- Выражаем благодарность водителям осуществляющих пассажирскую перевозку, за помощь в эвакуации беременных женщин, женщин с малолетними детьми и ветеранов, - сказал Александр Донгак, председатель администрации Монгун-Тайгинского района.

Все 36 человек благополучно эвакуировали Фото: МЧС Тувы

Все закончилось благополучно, и путешественники добрались до дома. А вот их машины пока остаются на прежнем месте. Жителей Монгун-Тайгинского района пока просят воздержаться от поездок по маршруту Кызыл-Мугур-Аксы. Необходимо восстановить автодорогу, а на это потребуется время.

Дорога превратилась в овраг Фото: соцсети

В настоящее время основные силы и средства направлены в Шуй-Аксы (Бай-Тайга), Булун-Терек (Чаа-Холь), Арыскан (Улуг-Хем), Сайлыг (Чеди-Холь), Дус-Даг (Овюр). Но ситуация уже начинает стабилизироваться. Власти обещают оказать пострадавшим от наводнения всю необходимую помощь.

ДОСЛОВНО

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол:

- Очень важно, земляки, воздержаться от дальних поездок. Ни в коем случае нельзя переезжать реку вброд. Это опасно для жизни. Прошу в каждом населенном пункте доводить это предупреждение до местных жителеи , до животноводов. По прогнозу осадки в ближайшие дни прекратятся, вода в реках уже пошла на снижение. Перед коллегами, которые работают на местах, поставлена задача тщательно выявлять и определять масштабы ущерба, работать с людьми по их проблемам.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- Для восстановления дорог задействованы аварийно-восстановительные бригады с тяжелой техникой, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС Тувы. – Уровень воды падает в реках четырех районов Тувы. В Чаа-Хольском, Чеди-Хольском, Овюрском и Бай-Тайгинском районах введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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