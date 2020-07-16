В СУЭК выберут лучших по профессии

На предприятиях Сибирской угольной энергетической компании стартовали конкурсы профессионального мастерства, посвященные Дню шахтера. В Красноярском крае в течение полутора месяцев за звание лучших по профессии будут бороться машинисты различных марок горных экскаваторов, вспомогательной техники, локомотивов, водители большегрузных автосамосвалов, специалисты по ремонту и обслуживанию горнотранспортного оборудования сервисных подразделений.

На крупнейшем в России Бородинском разрезе имени М.И. Щадова одними из первых в мастерстве и профессионализме соревновались экипажи экскаваторов-гигантов ЭРП-2500, основных горнодобывающих машин на предприятии. Управление мощным угледобывающим комплексом осуществляется из двух кабин: кабины роторного колеса и погрузочной консоли. Диаметр роторного колеса на ЭРП-2500 составляет 8 метров. На нем расположены 8 ковшей объемом 0,33 м3 каждый.

По галерее конвейерных лент уголь от роторного колеса поступает на погрузочную консоль, а с нее – в железнодорожные вагоны. Вагон грузоподъемностью 70 тонн экскаватор заполняет менее чем за 1 минуту. Габариты самого роторного исполина сопоставимы с десятиэтажным домом: его высота – более 30 метров, длина – 65 метров, масса – 1860 тонн. При этом приводят машинисты экскаватор в движение с помощью джойстиков, а все технологические процессы отслеживают на мониторах внутри кабин.

конкурсные испытания для машинистов ЭРП-2500 включают в себя погрузку угля в вагоны на времяФото: предоставлено СУЭК

Традиционно конкурсные испытания для машинистов ЭРП-2500 включают несколько этапов: теоретический – знание основ промышленной безопасности, и практический – погрузка угля в вагоны на время. При этом судьи профессиональных соревнований учитывают не только скорость погрузки, но и ее качество – угольная «шапка» над вагоном должна быть ровной, без «просыпей» по бокам вагона, а вес должен соответствовать техническим требованиям – без недогрузов или перегрузов.

«Все это – наша повседневная работа, - говорит машинист экскаватора Сергей Белов, - но волнение, безусловно, присутствует: сказывается соревновательный фактор». Как подчеркивает машинист, все его коллеги – асы в своем деле, многие трудятся на роторных экскаваторах более 10 лет, за плечами у каждого – победы в профессиональных конкурсах не только на уровне предприятия и края, но и России. Экипаж в составе Сергея Белова и его напарника Алексея Симернина в результате завоевал «золото».

На текущий момент на Бородинском разрезе лидеров также выявили среди экипажей ковшовых экскаваторов ЭКГ-10, занятых на автовскрыше. Заслуженные награды и премии призеры и победители соревнований получат во время празднования Дня шахтера. «Такие конкурсы отлично поднимают уровень, мотивирует людей развиваться», - уверен машинист Николай Сковороднев.

Свой профессиональный праздник работники горнодобывающей отрасли отмечают в последнее воскресенье августа. Фото: предоставлено СУЭК

Напомним, что свой профессиональный праздник работники горнодобывающей отрасли отмечают в последнее воскресенье августа.

Для справки: СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.