2020-07-11T15:37:59+03:00
Коронавирус Covid-19

«Я бригаду на амбразуру пущу что ли?»: диспетчер скорой в Норильске заявила о запрете ездить на вызовы из-за COVID

Такой диалог записала заболевшая пациентка [аудио]
Ася ЖУКОВА
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Диспетчер скорой в Норильске заявила о запрете ездить на вызовы.Диспетчер скорой в Норильске заявила о запрете ездить на вызовы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Норильске Красноярского края скорой помощи запретили ездить на вызовы. Шокирующую новость сообщил на своей странице в соцсетях депутат Заксобрания региона Александр Глисков. Здесь же обнародован диалог пациентки, звонившей 03, с диспетчером.

Надо сказать, он вызывает оторопь. В ответ на мольбы прислать скорую, перемешанные со слезами, сотрудница заявляет: это невозможно, больных слишком много. И подставлять под удар медиков нельзя.

В Норильске Красноярского края скорой помощи запретили ездить на вызовы.Видео: Александр ГЛИСКОВ.

- Ковид не ковид, скорая не ездит на такие вызова. Запретили нам! – напрямую «режет» диспетчер. - Только врач поликлиники сегодня к вам придет, и вы, пожалуйста, все эти там ему: рентген, анализы…

- Девушка, ну я вас прошу, заберите меня! – плачет пациентка.

- Мы ничего не сделаем, что за истерика?! Нам запретили, у нас есть приказ, - повторяет ее собеседница. - Уже медиков не осталось, вы понимаете или нет, в городе.

В ответ - только рыдания.

- Вы что хотите? Я сейчас бригаду на амбразуру пущу что ли? Они уже и так не заезжают, ноги еле передвигают… Если приказ есть – сегодня температуру не принимать. Сегодня врач, откроется поликлиника через два часа.

- Он не придет, его… (неразборчиво), - всхлипывает больная.

- Не надо мне плакать! Вы думаете что, мне не жалко вас? Жалко всех! Но есть приказ – бригада не выезжает, ноги уже никто не волочит. Весь город больной, вы понимаете? У нас эпидемия в городе. Эпидемия, нельзя! Последние мы остались – скорая помощь. У нас некому спасать уже людей будет скоро. Я не должна вообще это говорить, мы скоро все умрем, наверное, да?

Снова тихий плач.

- Вы сейчас плачете так, а я должна вам жалость включить, понимаю. Есть приказ, я не имею право его нарушить. А что-то случится с нами, кто будет отвечать? Я сейчас бригаду пошлю, и что потом сделают со мной?

Тут диалог принимает неожиданный оборот.

- Девушка, заплачу 50 тысяч, сколько угодно, - пациентка уже в отчаянии. Но и этот аргумент отметается.

- Да нам не надо платить! – в сердцах выговаривает голос на том конце трубки. – Вы послушайте меня внимательно. Мы работаем, скорая служба, бесплатно. Что вы сейчас истерите? Если даже у вас ковид, допустим, мы это не решим. У нас нету ни тестов, у нас ничего этого нету. Скорая – это единственная в городе экстренная служба. Вы хотите, чтобы она вообще вся развалилась или чо?

… По данным парламентария, чиновники признали подлинность записи. Говорят, такой вызов действительно был. Но за слова диспетчера они отвечать не могут. Отметим: официального комментария от министерства здравоохранения края пока нет.

По данным оперативного штаба на 11 июля, в Норильске подтверждено 264 случая заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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